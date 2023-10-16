以色列瘋狂報復哈馬斯，將加薩地帶封鎖，斷水斷電斷糧斷藥，並強要北部過百萬人口24小時內遷移到南部，所做一切都是為大屠殺做準備，明顯已違反國際法，人道危機正在發生。然而，作為世界唯一霸主的美國，不僅縱容以色列為所欲為，甚至派出美軍為以色列吶喊助威，完全不在意200多萬無辜巴勒斯坦平民生死。

美以兩國關係千絲萬縷，外界甚至形容以色列為美國的「命根子」，絕非誇張。國務卿布林肯日前跑到以色列與總理內塔尼亞胡會面，期間對以國受襲顯示出切膚之痛，揚言「保證美國一直支持以色列」。

美國政客同聲一哭絕不奇怪，皆因他們本身都是猶太人。拜登內閣之中，猶太裔佔的比重極高，比特朗普時期有過之而無不及。單是布林肯，他便是猶太人。隨便再數，財長耶倫、司法部長加蘭、國土安全部長馬約爾卡斯、今年請辭的白宮幕僚長克雷恩、剛退休的副國務卿舍曼、總統氣候特使克里等都是猶太人，就算本身不是猶太人，家庭成員也是猶太人，例如副總統賀錦麗的律師老公。更不必說，美國軍工企業、華爾街都由猶太人掌控，哈佛大學生聯署聲援巴勒斯坦，隨即遭華爾街威脅「永不錄用」。

明乎此，拜登所謂當務之急要處理加薩人道危機，不能對大部分巴人與哈馬斯無關的事實視而不見，不過說得好聽，其實蒼白無力。

冤冤相報何時了。以色列連日來對加薩狂轟濫炸，巴人的死傷數字，已遠超以色列人死傷數字，但內塔尼亞胡仍未滿意，誓以清剿哈馬斯為名，對巴人進行種族滅絕。當年希特拉屠殺猶太人，現在輪到猶太人屠殺巴勒斯坦人，所作所為有甚麼分別？西方各國袖手旁觀，令人齒冷！