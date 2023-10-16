近年香港人「北上」成風，大量消費群都被內地大灣區吸納過去，此事使不少特區官員憂心忡忡。然而，西方有諺語鼓勵人們，思考要跳出盒子以外，筆者對此說深以為然，要知道，深港兩地一個在北、一個在南，過去30年的地運旺在南，未來30年的地運旺在北，這是其理固然之事，與其阻止，倒不如順其自然。

深圳地方大、政策靈活，深港兩地要比賽發展娛樂消費事業，咱們不可能鬥得過人家，既然如此，還不如任由港人北上，讓他們樂在其中，更能彰顯出大灣區生活圈的多采多姿，長遠而言，說不定可以吸引大量移居海外的人，回流香港。

香港人的骨子裏十分害怕沉悶，上世紀不少移民的港人家財萬貫，足以在海外過一輩子安樂無憂的生活，但後來紛紛回流，正是因為外國的生活太過單調乏味。近年大量香港人移居外國，好些不過是抱羊群心理，人走我又走。所謂「天要下雨，娘要嫁人」，不妨暫且由他們去吧。待這些人在英國、加拿大住得久了，慢慢就會悶出鳥來，回頭再看看留在香港的親友，隔三差五就在社交網頁出貼文，跟你分享在深圳騎馬、按摩、玩室內滑雪的片段。不少移民者看着看着，自然心癢難耐，先是回港住上數星期，住着住着，說不定就會索性回流。

或許有人會擔心，莫非咱們就任由本地的消費零售業，從此一蹶不振嗎？讓我告訴你，香港是死不了的。筆者經常在深圳問當地的計程車司機：「你到過香港沒有？」答沒有而聲稱將來一定會到港一遊的，十人之中最少有五人。香港人喜歡到內地，內地也有不少人渴望到香港，只要中國經濟繼續繁榮，香港又何愁沒有遊客？