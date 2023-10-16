美國歐亞集團基金會公布民調顯示，若台海爆發衝突，六成美國民眾支持美國軍事介入。惟美國陸軍去年徵兵缺額達25%，美國人對於要親身落場，對斷手斷腳乃至冚國旗的興趣有多大，才是重點。這就是美國又要挑釁又要錫身的尷尬了。

上述民調無非想釋出不僅總統拜登願意防衞台灣，就連美國民眾亦舉腳贊成。事實上，前年一項同類民調問：「你贊成美國出兵保衞台灣嗎？」當時只有41%受訪者贊成，足見拜登政府過去兩年無間斷的渲染台海緊張局勢，成功將相信「中國威脅論」的人數推上六成，策略顯見成效。

值得一提的是，前年那個民調將民主、共和兩黨的政客與支持者對防衞台灣的看法分別列出，結果顯示兩黨政客均比其支持者更熱衷於軍事介入台海，其中傾向與中國兵戎相見的共和黨政客，要比其支持者多42%。當時國民黨立委陳以信直接說出了重點，認為美國政治人物表現得願為台灣振臂高呼，問題是，台海一旦生變，美軍是否一定會出手相救？畢竟美國人優先考量的是美國利益而非台灣利益，此話至今仍然正確。

台海本無事，美國搞搞震。歐亞集團基金會資深研究員漢納稱，美民眾支持干預台灣問題可能與北京的負面形象有關，因後者在人權及貿易等層面飽受批評，若進攻一個民主且長期以來都是美國合作夥伴的島嶼，很可能會產生聚旗效應。這得要問這類負面形象是誰炮製的呢？此外，目前哪個國家被指處理內政不力，對外又引爆了俄烏衝突、中東亂局，正急需吹奏外侮來試圖凝聚國民，好讓民眾在無日無之的槍擊案與零元購的荒謬中，槍口先行對外，令他們那位走路跌跌撞撞的總統，能在一定期限內獲得聚旗效應，以便成功連任，你覺得呢？