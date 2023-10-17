在以色列已經做好充分準備、箭在弦上之時，美國總統拜登接受美媒訪問時說，「哈馬斯必須徹底消滅」，但「以色列不要再次佔領加薩」，否則，這將是「一個錯誤」。

拜登日前講這番話的背景是，美國已經派出兩個航母戰鬥群正進入東地中海，武力威懾支持哈馬斯的「國家、組織和個人」。二是國際輿論和壓力開始轉向，聯合國、全世界都在譴責和阻止以色列地面進攻加薩，濫殺無辜，都在譴責以色列的反人類暴行，阿拉伯世界中的大小實力國家、組織表態會在軍事上支持哈馬斯，「保衞加薩」。

其中具有強大經濟實力、軍力和核武力量，與美國西方、以色列戰鬥多年的伊朗更明確表示，一旦以色列對加薩發動地面進攻，伊朗將不可避免的出手干預。還有消息說，俄羅斯要派遣「維和部隊」進駐加薩，阻止以色列的進攻行動。中方的態度也趨強硬，外長王毅重申反對及譴責傷害平民的行為，呼籲以國停止對加薩地帶民眾的集體懲罰；王毅還說，對巴勒斯坦的歷史不公延續了大半個世紀，不能再延續下去，應盡快落實「兩國方案」。

為此，中方還派出特使赴中東地區與各方對停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談進行協調。整個形勢和各方動態，都對以色列在美國支持下進攻加薩不利。權衡利弊之下，拜登不得不裝模作樣的表示「以色列不要再次佔領加薩」，不得不說這是「一個錯誤」。拜登這樣說，也是試圖撇清美國參與這場「世紀屠殺」。

然而，拜登的撇清並不清！他只說「以色列不要再次佔領加薩」。但是，不佔領加薩不代表以色列不要進攻加薩，不代表以國在進攻加薩、「消滅哈馬斯」時不對加薩百姓婦孺大開殺戒。事實上，全世界都看得清楚，這些天以國狂轟濫炸、精準打擊殺戮了多少平民百姓！一旦步兵進入，遇到抵抗，以國大兵還不個個殺紅眼，瘋狂殺戮？