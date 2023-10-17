以色列地面部隊開進加薩，一場殘暴絞肉戰如箭在弦，最可憐是加薩的平民百姓，他們不僅面對斷水斷電斷糧斷藥的「集體懲罰」，以色列強要北部平民在一日之內往南撤，亦形同判以「集體死刑」，因為根本不可能做到，期間更隨時要面對突如其來的轟炸。別說老弱婦孺走不動，還有醫院病人失救，屍體堆積如山，宛如人間煉獄。

中國再次重申「兩國方案」是唯一解決之道，譴責一切違反國際法的做法，並直指以色列的報復行動已超出自衞範圍。然而如此理性的呼喚，別說以色列不理會，美國更是明目張膽反擊，美國國務卿布林肯隨即肯定以色列採取的行動為「合法」。

更令人嘩然的是，西方不僅對巴人面對的人道災難視而不見，甚至禁制所有支持巴勒斯坦的聲音，美國有時裝雜誌編輯發表同情巴人言論旋即被炮轟；美國有年輕律師聲援巴人而被炒魷魚；哈佛大學生聯署支持巴勒斯坦，華爾街更表明永不錄用。

英法德等國禁止人們上街反對以色列入侵加薩，同時視所有支持巴勒斯坦的言論為散播恐怖主義，結果依然有成千上萬人走上街頭抗議。西方國家如此「一言堂」，還談何言論自由？談何民主人權？

在美國為以色列張目之下，西方國家迅即站隊歸邊，還要壓制一切異見聲音，對以色列殘酷蹂躪巴人視為理所當然，巴人的命不是命，有強權無公理，簡直無恥！哪裏有壓迫，哪裏有反抗。全球多地都出現孤狼式襲擊，法國校園持刀襲擊案已導致一名教師喪生，羅浮宮、凡爾賽宮相繼接獲炸彈恐嚇；北京有以色列外交人員被狂捅多刀。恐怖主義春風吹又生，911夢魘揮之不散，完全是西方霸權招來的必然惡果。