依民間習俗，很多老百姓有事會燒香求神，但傳聞說，香燭只點一頭，神佛的加持力慢，信男信女遇上十萬火急之事，大可以點兩頭香，做法是手執香燭的中間，然後頭尾一起點燃，香燭很快燒盡，寓意神佛也會加快保佑你如願以償。這種迷信玩意，筆者從未試過，讀者諸君亦不宜去試，因為神佛不一定能夠幫忙，你一不小心，卻會燒傷手指。

美帝國自以為有神一般的能耐，世界上不少國家的領袖卻是傻不楞登，竟然信以為真，終日朝着華盛頓的方向燒香叩頭，深信憑此便能消災解難、有求必應。可是時至今日，老美苦心經營多年的偶像崇拜，說不定要一舉破產。華府萬沒料到，天底下真有兩個癡心信男，會合起來燒上一支兩頭香。信男一號，是烏克蘭總統澤連斯基；信男二號，是以色列總理內塔尼亞胡。如今兩個國家都面臨大戰，彈藥不敷應用，便一起向老美求助。

澤連斯基素來欲壑難填，不斷向美國索取武器，華府已經十分為難。日前以色列又遭逢突襲，哈馬斯組織用上5,000枚火箭炮來攻，「鐵穹」防空系統雖然開動，但射光所有導彈，仍無法保住以國的安全。內塔尼亞胡無奈，惟有向美國乞求新的防空導彈作補充。

現在烏克蘭與以色列同時求救，一支香兩頭燃點，澤連斯基與內塔尼亞胡都把頭叩得砰砰作響，不停在唸「急急如律令！」但是美國國防部早前已經發出警告，如果烏戰持續，華府常規武器的庫存將會耗盡，如今又加上以色列的需索，看來老美根本應付不來。正所謂「求神不如求己」，以色列和烏克蘭兩國領袖以為不停燒香膜拜，老美就能應其所請，到頭來非但不能滿願，恐怕還會燒傷自己。