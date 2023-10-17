以巴衝突持續加劇，隨着以軍以牙還牙採取殘酷的手段報復，當地局勢近日愈趨惡化。每天從電視畫面看到兩邊陣營的導彈及火箭炮互轟，救援人員不斷在建築殘骸中發掘出死傷者，相信很多關心世界政經局勢的人這幾天都寢食難安。無論如何，今次事件對各個大國尤其是中國有很大的影響。

猶太人在美國政界的影響力很大。著名的國際關係學者米爾斯海默曾經撰寫過一本叫《以色列游說集團與美國對外政策》的學術書籍，就此有過深入研究，結論是保守派猶太人及右翼基督教會很擅長利用美國的政治制度來影響美國政府的外交決策。所以這次以巴衝突發生後，華府的精力幾乎全投入在中東地區。除了美國總統拜登立即致電以色列總理內塔尼亞胡，美國國務卿布林肯也趕到中東斡旋，試圖阻止衝突升溫。

事件最新消息是，以軍聲言要全面消滅哈馬斯，正計劃從地面攻入加薩。連日來，以色列與哈馬斯之間的戰事也成為美國各大媒體最重要的新聞。中國話題在近些年不時登上美國報章頭版。如今這些媒體轉移視野，對中國來說當然是好事。

目前看來，以巴衝突對全球衝擊暫時有限。但隨着以國加大攻擊力度，局勢隨時再升溫，令更多國家捲入其中。一旦伊朗甚至其他阿拉伯國家也與以色列開戰，就會衝擊到全球油價和經濟。屆時美國手忙腳亂，對中國尤其是兩岸問題肯定顧此失彼，減少精力投放。回想911事件發生前，美國正準備出手遏制中國發展。中國在911發生後抓住契機，主動尋求和美國改善雙邊關係，爭取到關鍵的10年，迅速提升了國力。現在的以巴衝突，再次為北京提供了另一次戰略機遇。