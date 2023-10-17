10月14日藍白合會前會終於展開，由雙方的鷹派大將金溥聰與黃珊珊領銜會談，國民黨方面突襲式地提出所謂開放式的民主初選，民眾黨則堅持對比式民調與辯論會，雙方顯然沒有交集。會後民眾黨直接放話，若不能接受民調決定就毋須再談，藍白合到此真的破局了嗎？

雖然藍白合前景看來十分悲觀，但其實並非沒有轉機；因為這次的會前會，不過是雙方測試對方態度底線的前鋒戰，彼此本就沒抱持太高期待，說得直白一點，就是為了應付在野選民對藍白合的期望而舉行的，會出現這樣的結果，可以說是意料中事。更深入來說，民眾黨的3場辯論會、5家民調公司做對比民調的主張固然緩不濟急，國民黨提出比照西方國家用實質投票的民主初選，在時間上更是天方夜譚！雙方都只是想要將對方一軍，漫天喊價之後，看對方怎麼就地還錢。

對柯文哲而言，民眾黨最差在立委版圖上一定有所突破，總統能拿到最好，不能也不會太過遺憾，藍白最好能合，不合就各玩各的。侯友宜則完全不同，他於會前會當天晚上就在板橋舉行造勢大會，一口氣找來韓國瑜、王金平、馬英九、朱立倫、吳伯雄等黨內大老，其中韓國瑜更感性喊出：「請把您們對我的愛，全轉移到侯友宜身上。」催促韓粉歸隊。而這樣的活動侯友宜一直到11月4日還有4場，目的十分明確，就是藉由展現團結氣勢，讓國民黨支持者歸隊，衝出一波民調高峰。

若國民黨的規劃順利，那麼當侯友宜的聲勢拉抬起來，此時便可重啟藍白合會談，甚至直接接受民眾黨提議，在柯文哲難以拒絕的狀況下贏得民調。但若侯在這波造勢後仍欲振乏力，雙方只會相互指摘缺乏誠意，藍白合就成一場鬧劇了。