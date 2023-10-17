以巴爆發50年來最嚴重衝突，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯採取多戰線策略進攻，殺以色列一個措手不及，這令以色列十分「冇面」，其總理內塔尼亞胡揚言要徹底消滅哈馬斯，其國防部長誓言要將哈馬斯「連根拔起」。

以色列國防軍要求加薩地帶北部民眾撤往南部限期屆滿，上周六即宣布「重大地面行動」處於最後階段，將聯合協調海陸空行動擴大攻勢。呢場以巴戰火肯定激烈，皆因哈馬斯領袖亦毫不畏縮，堅持暴力對抗。此外，伊朗亦警告：一旦以色列發動地面進攻，伊朗將不可避免地出手干預。面對衝突風險惡化，美國宣布喺地中海實施「雙航母」行動，冀震懾伊朗及黎巴嫩真主黨等。

中東如今儼然成為火藥庫，加薩人道危機急速惡化。迄今已超過2,700名巴勒斯坦人死亡，超越2014年歷時50天嘅加薩戰爭。美媒引述以色列軍官報道，預計新一輪攻擊將係以色列2006年入侵黎巴嫩以來最大規模地面行動，也是2008年入侵加薩以來首次嘗試奪取土地，可能陷入數個月嘅血腥城市巷戰。

以軍相信，數萬名哈馬斯武裝分子潛伏於北部加薩及周邊地區嘅地下隧道和地堡，佢哋可能炸毀隧道和引爆路邊炸彈與建築物。再講呀，哈馬斯嘅武裝力量已非吳下阿蒙，其成員配備自製火箭、改良型AK-47等，自家廠房生產武器；哈馬斯麾下火箭最大射程，亦由2008年嘅40公里，躍升至2021年嘅250公里；而且擁有自屬軍校，其武裝部隊人數有4萬，包括海軍突擊隊，而1990年代，哈馬斯武裝分子不足一萬。要言之，以色列要將其「連根拔起」恐亦不易！

中美依家都話積極斡旋推動和談，但願真有成效，否則中東戰火延燒必定係一場浩劫！