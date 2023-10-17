中美角力持續，表面上兩國近期已恢復高層溝通，有緩和趨勢，實際上只是把枱面上的鬥爭搬到枱底。世界各國樂於坐山觀虎鬥，畢竟中美深懂遊戲規則，愈演愈烈卻從不破局，也不似會發展成全面戰爭；更重要的是，從中美角力中獲利的國家不在少數，能夠左右逢源，有利於本國發展。最新一個從中美角力中獲利的國家，正是阿根廷。

自福克蘭戰爭慘敗後，阿根廷除了足球外，數十年來各方面發展一直不如理想，雖未陷入嚴重內亂，惟經濟持續不景，國防外交上更遭到以英國為首的勢力打壓。舉例而言，在英國打壓下，阿根廷一直未能購買新款戰機，只能購買一些在別國退役或過時的戰機充數，以致於阿根廷空軍實力嚴重落後。直至近年，中國軍事科研實力大幅提升，並加強對外軍售，阿根廷才看得見轉機。近一段時間以來，關於阿根廷購買梟龍戰機的傳聞此起彼落，一時指談判進入最後階段，一時又指有別國贏得訂單。

梟龍戰機又稱JF-17雷電，由中國及巴基斯坦共同研發，屬第四代多用途輕型戰機。與其他國家同世代輕型戰機比較，梟龍戰機在軍售上的最大優勢在於價格便宜，也較容易引進生產線。對阿根廷來說，能引進生產線，不但意味着可生產戰機自用，更可向其他南美國家出售戰機以賺取外匯，甚至有助於推動本國軍事科研發展，有利於自行研發新型戰機。惟梟龍戰機最大缺點，在於缺乏令人信服的戰績，尤其阿根廷的最大潛在對手，不是南美國家，而是英國。

眾所周知，阿根廷一直渴望收復福克蘭群島，為戰敗國恥畫上句號。今年3月，阿根廷更宣布退出與英國簽署的《福拉多里-鄧肯協議》，要求重啟談判福克蘭群島主權問題，與英國的關係日趨緊張。假如談判破局，不能排除阿根廷以武力收復福克蘭群島的可能性。可悲的是，即使英國如今聚焦在俄烏戰事上，毫無保留地軍援烏克蘭，在一定程度上已損害了英軍實力，惟阿根廷軍隊仍難與之匹敵；況且，軍力也是談判籌碼之一。因此，阿根廷提升軍力是在所必行。

如此一來，梟龍戰機能否威懾英軍，便成為阿根廷會否購買的關鍵。即便購買意欲不高，也不妨礙阿根廷與中巴的談判。畢竟阿根廷大概明白，只要與中國展開談判，美國就會前來攪局；美國絕不可能坐視中阿關係提升，讓中國影響力入侵南美洲。美國國務院近日宣布，批准丹麥向阿國轉讓24架F16戰機，並同意挪威轉讓4架P3海上巡邏機予阿根廷；雖說是二手，但也是阿國外交上的一次重大勝利。更重要是，嘗到甜頭的阿根廷不太可能就此收手，未來必將繼續親近中國，以此獲取更多利益。

不過，英國就顯得有點可憐了，多年來不惜一切親近美國，甚至脫離歐盟，可謂是付出了一切；如此仆心仆命換來的竟是盟友為利益而背叛，但英國又能說些甚麼呢？