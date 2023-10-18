巴以突如其來大規模的武裝衝突乃至戰爭，全世界都沒想到，以色列、美國也沒想到。過去幾十年數次中東之戰，以色列所向無敵，橫行霸道，在巴勒斯坦地區侵佔了大量土地，把200多萬加薩人民關進「露天集中營」，任意欺凌。

巴勒斯坦、加薩雖然還有不屈不撓的反抗，但已掀不起大浪，更不可能奪回失地和家園，加薩和巴勒斯坦遲早要被以色列吞併抹掉。一向四分五裂的阿拉伯世界中的「許多兄弟」，在以色列和美國的分化瓦解、收買恐嚇下，對巴勒斯坦和加薩的瀕死困境和世紀苦難冷漠麻木。在這種形勢下，誰也沒想到巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯還有能力搞出這麼「大件事」，這也是最令美國和以色列震驚恐懼的。更重要的是，一下子打亂了拜登政府要和中俄大國競爭、重振美國霸權雄風的戰略。本來中俄兩條戰線已經讓美國吃不消，拜登正在「諗盡計仔」要先從中美戰線暫且脫身，應付大選，取得連任後再重整旗鼓，捲土重來。不料，哈馬斯的5,000枚火箭炮讓美國亂套了，打矇了！

被打矇的第一反應是怒不可遏，美國要在軍事和武裝上全力支持以色列，滅掉巴勒斯坦土地上的這群「人形動物」！動員西方國家、宗教價值觀之友支持以色列、猶太人打一場「滅除非我族類」之戰，美國國務卿布林肯當眾強調自己是猶太人。以色列駐聯合國大使曾在聯合國會議上舉起《聖經》為以色列霸佔、搶掠巴勒斯坦的土地、房屋、財富找「契約」根據，他說罷即目光炯炯，飛出兩把眼刀橫掃在場各國代表，氣燄囂張，直逼納粹！

美以的瘋狂很快便碰壁，全世界都看出他們再這樣瘋狂下去，必然發生21世紀的種族滅絕，必然發生宗教殺戮，這是反人類的罪行。美以在一片抗議譴責聲中陷入孤立，它的許多盟友也不配合美國玩兒了，與反俄、反華的態度大異其趣，拜登面臨戰略困境。