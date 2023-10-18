以巴問題錯綜複雜，歸根究柢就是一個原因：以色列阻撓巴勒斯坦建國。中國外交部長王毅說得很清楚，以色列有建國的權利，巴勒斯坦同樣有建國的權利。「以色列人得到生存的保障，巴勒斯坦人的生存誰來關心？」這個世界存在各種不公，而對巴勒斯坦的不公已經延宕大半個世紀，承接幾代人的痛苦，不能再繼續下去。

問題顯而易見，西方就是不願正視，一味偏袒以色列，導致仇恨不斷加深，問題持續惡化。事情已到了今天這種地步，美國還在拱火澆油，總統拜登誓言「必須徹底消滅哈馬斯」，一副殺氣騰騰的模樣，令人不寒而慄。有美國撐腰的以色列當然有能力消滅哈馬斯，甚至有能力消滅所有巴勒斯坦人，但那又如何？不但不能解決問題，反而進一步激起阿拉伯世界的怒火，只會出現更多抗爭、報復乃至恐怖活動，使中東更加混亂，使世界更不安寧。美國打了20年阿富汗戰爭，依然無法消滅塔利班而不得不狼狽撤退，阿富汗還是回到塔利班手中，不是很諷刺嗎？

過去世人普遍同情猶太人，那是因為猶太人到處遭受排擠和迫害。同樣道理，如今巴勒斯坦人也遭受排擠和迫害，甚至猶有過之，連家園也保不住，連最基本的生存條件也得不到保障，難道不值得同情嗎？猶太人早就結束了到處流浪的生活，巴勒斯坦人何時才能夠過上安穩的日子？很遺憾，西方從來不會考慮這些問題，他們一直宣揚的人權似乎並不適用於巴勒斯坦人。

正因為自恃有美國撐腰，以色列目空一切，我行我素，完全不理會國際社會要求停止屠殺平民的強烈呼聲。聯合國中東和平進程特別協調員只是和伊朗外長會晤，以色列即宣布與其斷絕關係；中國沒有按照其意願「譴責」哈馬斯，以色列又表示非常失望。看來這個中東小霸王已被美國慣壞，以為自己就是太陽，全世界都要圍着它轉。

眾所周知，中國一向堅持和平外交，秉持公平公正的原則，在國際問題上從不偏袒任何一方，即使與俄羅斯關係密切，在俄烏衝突中也保持中立，何況是以巴衝突。對弱勢民族落井下石，只有西方人才做得出，從來不是中國人的作風。近日阿拉伯國家紛紛將目光投向中國，希望中方擔當調停人，化解這場危機。畢竟西方只懂得拱火澆油，中國才是真心勸和促談。