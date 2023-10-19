世界視線：以色列陷於兩難　加薩危機變屠殺

在當前的危機中，以色列正處於兩難。

當然，趁着哈馬斯突襲帶來以色列軍民的大量死傷，以色列右翼政權可以組織民族團結政府，全力應對，乘機讓右翼的極端復仇心理主宰民意與政府決策，把哈馬斯妖魔化，對加薩人民進行集體懲罰，更公開表示可不顧人道主義或國際法例，揚言有新遊戲規則，實質是擺脫一切的道德與法律約束，攻擊加薩人民，且不顧國際反對以24小時為限逼加薩人民從北部南遷，世衞組織已指斥為不可能，也不理會美國游說要設立人道主義走廊。

以色列政權的政策是趕盡殺絕，進行種族滅絕，屠殺平民婦孺，轟炸醫院，並計劃把加薩200多萬人口，不是困死便是驅逐，要把他們放逐於埃及西奈半島的沙漠。顯然，以色列是借今次危機，全面落實它一直推行的猶太殖民計劃，把阿拉伯居民驅逐，進一步霸佔他們世居幾千年的土地。在這樣的政治企圖下，沒有任何政治力量可對之約束，美國也無力勸阻，反而被騎劫依以色列政權的要求行事，阻止以色列的只能是哈馬斯及巴勒斯坦的反抗。

面對以色列的種族滅絕政策，加薩以至其他被佔領區的人民只能以死相抗，戰爭對兩方都會是極其慘烈。但以色列右翼政權不認為這是難處，而是大好機會，它的部落神如舊約聖經所述，會協助殺戮驅趕迦南之地的原居民。然而，難處在於加薩居民還是大部分留守家園，不顧死活，哈馬斯的反抗仍然堅持。

於是難處一是除非把加薩全面炸毀，使一、二百萬人死傷殆盡，可是國際社會不會容許，以色列要消滅哈馬斯便只能地面進攻，而地面進攻困難重重，危機重重，以色列右翼政權不敢使以軍傷亡巨大。

難處二是即使掃蕩現時的哈馬斯組織，但加薩與巴勒斯坦還有阿拉伯人，必然還有哈馬斯，戰爭不會停止，以色列還可怎樣統治加薩等巴勒斯坦的佔據地？以國境內有兩成阿拉伯人口，他們亦可作反，在外還有其他的伊斯蘭教、阿拉伯民族的支持者。從1947年開始，以色列的武力只是把鬥爭世代地延續下去，無休無止，且今次的殘酷更會把以色列的國際支持剝盡，變成赤裸裸的殖民主義，世人盡皆喊打，這樣的政權、政策可以維持多久呢？

以色列不願和，但戰即使今天可勝，明天還可敗。

研究所所長 陳文鴻