產評：外部環境趨嚴峻　華經濟復甦寸進

中國剛公布的第三季經濟數據有企穩迹象，惟觀乎經濟較多依賴消費，房地產、出口貿易和製造業等範疇仍然受壓，復甦的基礎不平衡、不穩固。更何況，來自美國的打壓愈來愈大，且中東局勢風起雲湧，意味外部環境變得更複雜、更嚴峻。即使今年中國能實現全年增長目標，明年的展望暫未許樂觀。有心理準備，在全球經濟發展裹足不前之下，中國經濟復甦亦僅能寸進，能保平穩已屬難得。

官方數據顯示，首3季內地消費對國內生產總值（GDP）的貢獻率提升至83.2%，服務消費是其中重要組成部分，且增速較快，對經濟增長起到重要的支持作用。簡單講，就是發揮了內循環的力量。

事實上，如今外部需求疲弱，出口貿易仍未脫底部風險，且在中美博弈下，全球產業鏈與供應鏈正處大型重構過程，不少工序已從內地外移，美國又不斷加強打壓中國科技，最新就人工智能晶片的禁令推新規則變相「加辣」，可見中國的貿易和製造業務仍然在捱打，景氣稍為好的汽車業，「走出去」的策略正面臨歐美等地加大貿易壁壘的打擊，而這些因素誠然非中國當局控制之內，只有見招拆招。

目前中國的物價水平低迷，雖然官方一再強調不存在通縮風險，但物價異常低企，說到底反映了需求面仍然相對疲弱。再講，內地的房地產與地方債務問題仍在發酵，最新是內地要求銀行加大協助地方債務展期，協助地方政府之餘，也避免令銀行不良貸增加，加大金融系統性風險。房地產方面，多家大型房企進入違約、債務重組，甚至面臨倒閉破產的階段，相信圍繞房地產產業鏈如建材、家居、建築等企業，都會蒙受不同程度的衝擊，甚至因此被淘汰出局，商業景氣直接影響投資與消費，可見「內循環」這張牌亦不無挑戰。

如今中東局勢緊張，若未能阻止以巴衝突升級，油價上升將物價因素傳導至歐美經濟，勢打亂歐美的貨幣政策步伐，高息環境持續的時間可能比預期長，經濟是否能順利「軟着陸」添變數。雖然中國物價低企，但始終是石油進口國，油價上升，不利企業生產成本，也不見得會是贏家。更何況，「戰亂」本身就不利市場信心，接下來的畫面是企業盈利增長與資本投資步伐放慢，全球景氣百上加斤。

四方八面的逆風仍未止息，更有變本加厲之勢，這正是中國經濟所面臨的困境。得接受一個事實，乃中國經濟經歷多年的高增長，已成為世界第二大經濟體，規模擴大下，要維持昔日的高增長實不容易，得務實看待經濟增速放緩的現象，更多着眼於內部經濟質量的提升。雖然房地產危機目前拖着經濟復甦的後腿，但就只有徹底糾正依賴房地產放任發展的增長模式，將資金引導至創科、金融等服務業，更好地支持製造業升級改造，中國經濟始能重建出更平衡、更具競爭力的長期增長點。

因此，要守住不發生系統性風險的底線，保持市場改革開放的基本戰略，耐心看待中國經濟的緩慢復甦，穩定就是抗逆的最大力量。