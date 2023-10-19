以色列對加薩地帶毫無節制的狂轟濫炸，導致傷亡數字直線上升，單是加薩城市中心一間醫院被擊中，估計就造成逾700人死亡，令人慘不忍睹。這不是戰爭罪行又是甚麼？面對國際社會一片譴責，以軍聲稱醫院是被巴勒斯坦武裝分子發射的火箭炮擊中。這分明是將全世界當成傻瓜，如果巴勒斯坦武裝分子的火箭炮有如此巨大威力，可以輕易夷平一間醫院，以色列這個國家恐怕早就不存在了。

以色列駐香港及澳門總領事藍天銘日前在記者會上辯稱，目前戰事並非針對巴勒斯坦，亦非種族或宗教戰爭，而是殲滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，保護以色列國土及國民。是嗎？以軍對加薩發動空襲以來，至少已造成數千巴人死亡，逾萬人受傷，數十萬居民流離失所，當中到底有多少哈馬斯分子？以色列限令加薩北部110萬巴人24小時內撤至南部，但有撤離的車隊竟遭以色列空襲，甚至連聯合國設立的難民營也逃不過以色列炮火轟擊，難道這也是為了保護以色列國土及國民？

不管從甚麼角度看，以軍的無差別報復已遠遠超越自衞範圍，也遠遠超越人類道德底線。以色列把自己包裝成受害者，加上美西方為其背書，似乎所有行動都是正義的，即使濫殺無辜也無所顧忌。殊不知公道自在人心，誰是誰非，正常人都懂得分辨，並非以色列和美西方說了算。美國總統拜登走訪以國，展示對盟友的「堅定支持」，這除了使衝突進一步升級，為更多無辜平民帶來傷害，還有甚麼意義？

可以見到，美國國務卿布林肯連日來奔走於多個阿拉伯國家，自稱在部分基本目標取得重大共識，包括阻止以色列與哈馬斯的衝突擴大至範圍更廣的地區戰爭。實際上，他根本無法說服阿拉伯世界接受美國的立場，甚至沒有任何一個中東國家願意譴責哈馬斯，據說沙特王儲還故意讓布林肯等候數小時才與之見面。按照美媒的說法，公開支持以色列的只有美國「孤身一人」。

近年來美國為了集中力量對抗中俄，一直想抽身遠離中東地區，結果人算不如天算，這次再度陷入中東泥沼，想抽身就不容易了。美軍兩個航母戰鬥群進駐中東，看似威風凜凜，其實有苦自己知，美國一味偏袒以色列，便意味着站在阿拉伯世界的對立面，當中的利弊得失，老美自己也算不清。