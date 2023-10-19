美國白宮公布總統拜登訪問以色列，藉此展示美方堅定支持盟友並探討下一步行動。華府堅決要為內塔尼亞胡政府撐腰，惟伊朗外交部長阿卜杜拉希揚警告，若以國持續在巴勒斯坦加薩地帶有恃無恐，伊朗、敍利亞、黎巴嫩武裝組織真主黨等或先發制人。拜登此行無異於刺激與美國素有積怨的阿拉伯國家，應是時候加大力度仇美。

外界估計，以色列至少在拜登結束中東訪問之前，都不會對加薩地帶發動地面攻勢。換言之，尚未逃命的加薩地區平民，理論上多了些時間走難，問題是，埃及政府已經決定無限期關閉與加薩地帶的邊境，被以色列包圍的加薩平民難道要跳進地中海嗎？雖然以國聲稱攻擊是針對哈馬斯而非平民，莫非以軍會在每次扣動扳機或擲出手榴彈前，均會先行對被襲擊者查三代嗎？

縱然拜登出訪的確會令以色列暫時收手，但那只是搭單效果，美國重視的從來不是中東人的性命，而是其對中東一直以來的離岸制衡能否得以延續。中東問題學者Martin Kramer在期刊論文《The American Interest》指出：「1973年之後再無以阿大戰，這件事證明以美、以同盟為基礎的這種『美利堅治世』（Pax Americana）是成功的。從現實主義的觀點看，支持以色列是維持中東某一部分地區秩序的低廉代價方法，由美國從境外管理、不必派出任何部隊。」

拜登出訪中東純粹基於美國利益的考慮，因此國務卿布林肯說的甚麼「讓人道主義援助送到加薩地帶的平民手上」、「確保被巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯綁架到加薩地帶的人質獲釋」，除非加薩的平民都是美國白人，否則布林肯的說話與「只針對哈馬斯而非平民」一樣自欺欺人。