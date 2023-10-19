笑看天下：偏頗以軍 自討沒趣-施友朋 評論員

以巴衝突沒有緩和迹象，以軍攻勢持續，哈馬斯嘅火箭炮襲擊亦未有稍歇；加薩城市中心一家醫院日前被空襲，造成至少700人死亡，以巴雙方互相推卸指摘，要言之，炮彈冇眼，衝突升級，死傷枕藉嘅肯定係無辜平民。

美國對以巴衝突特別緊張，總統拜登展開中東之行，身為以色列盟友，佢力撐以國，譴責哈馬斯發動恐怖襲擊。連日走訪中東多國斡旋嘅美國國務卿布林肯，喺旅程尾聲短暫折返以色列召開記者會，證實拜登會到訪當地，將與以色列總理內塔尼亞胡會談，重申華府對以色列嘅安全承諾。

事實上，正如有論者指出，如今巴勒斯坦人處處遭到排擠和迫害，連家園也保不住，西方卻不願正視，只知偏袒以色列。拜登雖然表示以色列若佔領加薩地帶，將是大錯特錯，之不過，佢大力支持並贊成剿滅哈馬斯，這不是頗為矛盾嗎？

講真，以色列即使欲佔領加薩亦不易，皆因哈馬斯武裝分子擅打巷戰，裝備亦已大大改善，佢哋長年使用通往埃及嘅地下隧道走私貨物和武器；以色列軍隊唔係唔知，佢哋形容哈馬斯利用加薩猶如迷宮嘅地下網絡，運送人口和貨物，儲存火箭炮和彈藥，並設置指揮和控制中心，以避開以軍偵測，以色列稱呢條長達500公里嘅隧道網絡為「加薩地鐵」。分析指要摧毀呢個地下迷宮並不容易，皆因除咗哈馬斯，基本上冇人得知隧道全貌！所以話要將哈馬斯「連根拔起」，以色列恐怕亦要付出沉重代價！

以色列被外媒寵壞，尤其英國廣播公司（BBC）向來偏頗，以巴衝突只知譴責巴勒斯坦，早前就被巴勒斯坦外交官「打臉」，指其為何不曾就暴行問題逼問以方？以軍無差別狂轟濫炸加薩唔通就係正確？