哈馬斯突襲以色列之後，中東局勢會不會變，決定似乎還在美國、以色列手裏。哈馬斯的攻擊，近因是以色列在西岸佔領區擴大猶太殖民區，驅趕原居的阿拉伯人，配合遷都耶路撒冷，便是重劃領土，把西岸佔領區納入。這符合猶太復國主義的大以色列藍圖，無視聯合國的決議，也無視當地阿拉伯人的權利與福祉，又是一次佔地大迫遷，只是不如1948年那樣全面急迫，而是逐步而行。目的都一樣，要把阿拉伯人趕走，讓巴勒斯坦轉變為以色列。

西岸地區面積廣大，土地條件遠勝加薩地帶，但取了西岸地區，以色列也會很容易地把加薩地帶的阿拉伯人隨之驅趕。猶太殖民區已經不僅在西岸地區擴展，在加薩地帶也建設至邊界附近。在以色列政權愈來愈極右傾向下，猶太復國主義的思想在政府的政策裏佔了主導，對巴勒斯坦的阿拉伯人口便必然加快驅趕。現在以色列內部還有20%的阿拉伯人口，相信在佔領區清洗阿拉伯居民後，便會對他們清洗，以建立純粹的猶太人國土。

面對着這樣猖狂的猶太復國主義，所謂以巴問題是絕無可能解決。不是你死便是我亡，猶太復國主義與巴勒斯坦人民變成勢不兩立。近年美國加緊支持以色列政權的極右轉變，並威逼利誘沙特阿拉伯、阿聯酋等周邊的阿拉伯國家與以色列建交，邊緣化以至政治上實質拋棄巴勒斯坦人民。對後者而言，形勢十分緊迫，因哈馬斯的突襲是無可奈何最後之擊，不戰便國不國、民不民，戰還有一點機會，至少依伊斯蘭教義，抗爭後可升天堂，殉國殉教。在巴勒斯坦人民看來，哈馬斯的突襲代表了他們整體的希望。

但是，對以色列而言，突襲比2006年攻擊黎巴嫩真主黨帶來的重創更為嚴重。以色列領土淺窄，在火箭彈、無人機、導彈的攻擊下，是沒有縱深可避。而以色列的軍隊也沒有後備可補，已經是全民皆兵了，海外的猶太人不會回來守衞。以色列一敗，更會引來周邊阿拉伯各國圍攻，以寡敵眾，現在情況已不如前，應無法抵抗。看來，美國必然出兵救助。但俄羅斯、伊朗等不會坐視，單只圍魏救趙，美國便無法兼顧。

要避免戰敗，以色列便應接納聯合國的兩國體系建議，和平共處。否則的話，即使今次不敗，怎保明天不敗？能靠信仰耶和華打救嗎？