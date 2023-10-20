美國總統拜登匆匆忙忙走訪以色列，分明是為以巴衝突火上澆油。與此同時，中國國家主席習近平則在北京歡迎參與一帶一路高峰論壇的各國貴賓，包括俄羅斯總統普京。一邊是戰火連天，一邊是和諧安詳，兩者形成鮮明對比。這就是中美兩國的最大分別，中方積極推動世界和平和諧，美方到處煽風點火挑動戰爭。難怪有人說，中國所到之處皆是建設與發展，美國所到之處皆是戰亂與死亡。

拜登聲稱到訪以色列只有一個簡單原因，就是想人們知道美國的立場，將繼續支持以色列，並與這片區域內的盟友保持合作，避免更多悲劇發生。其實人們早就知道，美國一直偏袒以色列，這種立場大可不必再宣揚。最諷刺的是，就在拜登抵達以色列之前，加薩一間醫院剛被炮火夷為平地，造成逾700人死亡，儼然是為其到訪贈興。難道這還不算是拜登口中的悲劇？以色列國防部長將巴勒斯坦人稱為「人形動物」，也許老美也有同感，在他們心目中巴勒斯坦人的命根本不是命，死多少人都無所謂。所以，他們針對巴人的無差別大屠殺，既不會有任何道德約束，也不會有任何人類底線。

過去白種人就是將印第安人和非洲黑人視為「人形動物」，肆意屠殺和奴役，毫無道德感和愧疚感。來到21世紀的今天，他們的兇殘本質依然沒有改變，屠殺「人形動物」依然不會手軟。也正是這班人，平時開口閉口維護人權，擺出一副悲天憫人、愛護所有生命的姿態，這是多麼的虛偽，又是多麼的醜陋。

顯而易見，拜登的來訪無異於助紂為虐，將令以色列更加肆無忌憚，手段更加兇殘。老美也許自以為得計，殊不知種瓜得瓜，種豆得豆，今天種下仇恨的種子，明天必將自食惡果。阿拉伯人不會對美以暴行無動於衷，日後的復仇行動必將沒完沒了。畢竟世界已進入多極化時代，以色列固然不能再為所欲為，美國也無法再隻手遮天。

不管怎麼樣，這個世界還有中國和俄羅斯等不畏強權的國家。普京高調訪華，中方高調接待，充分證明一個事實，美國對俄羅斯的全面制裁已徹底失敗，對中國的戰略圍堵已宣告破產。中俄愈走愈近，既是美西方逼出來的結果，也是世界百年變局的必然趨勢。西方不亮東方亮，美國再度陷入中東泥沼，勢必加速霸權衰落。