以色列自對加薩進行報復式轟炸以來，發生最嚴重的屠殺平民事件。中部一間醫院遭轟炸，造成最少700人喪生。醫院入面全是病患、醫護人員及流離失所的難民，竟然有人對其痛下毒手，簡直喪心病狂。

事後以色列和哈馬斯互相指摘是對方所為，以軍其後改口稱伊斯蘭聖戰組織發射火箭彈誤中醫院。這宗慘劇發生於美國總統拜登訪問以色列前夕，而原定與巴勒斯坦自治政府、約旦和埃及元首舉行的四方峰會亦告取消。拉姆安拉大批巴勒斯坦人走上街頭，有示威者要求自治政府主席阿巴斯下台，直斥他不應答允會晤拜登；伊朗、土耳其及世界衞生組織譴責襲擊醫院。眾怒難犯，拜登不得不惺惺作態，表明造訪以色列期間將對以方提出「嚴厲質問」。

目前加薩情況已經失控，嚴厲質問殺紅了眼的嗜血政府有甚麼用？美國作為世界唯一霸主，如果還有半點良知，必須要求雙方停戰，讓聯合國維和部隊和救援人員進入加薩救人，可惜跟美國講良知是白搭，政治、軍事、經濟都早被猶太人騎劫，除了繼續縱容包庇以色列，美國已是別無選擇。

問題是，美國這樣做真的會沒有後果嗎？別說中東局勢大亂嚴重損害美國利益，單是如何防範恐怖主義再起已夠美國頭痛。911事件距今廿多年，成了美國揮之不去的夢魘，為了反恐，美國投入大量人力物力和金錢，結果卻是把自己弄得焦頭爛額，伊斯蘭國崛起，塔利班回朝，美軍死傷枕藉，落得狼狽撤軍，堪稱竹籃打水一場空；同時因為分身不暇，給予中國壯大機會，成為美國心腹大患。如今阿拉伯人對美國包庇以色列的不滿已漸到沸點，歐洲多國相繼出現孤狼式恐襲，下一個隨時是美國，自食惡果之期不遠矣！