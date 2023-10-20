今年中國第3季國民生產總值（GDP）的升幅勝過預期，市場估計升4.5%，結果是升4.9%，總結頭3季，GDP平均增長5.2%，只要第4季的增幅不少於4.4%，中央全年「保五」的目標應可達成。

早在今年初，國家領導人已清楚指出，新冠疫情過後，社會復甦勢頭良好，預計全年GDP上升不少於5%。中南海從來不尚空談，有一分根據，才講一分說話。奈何在過去半年，西方世界突然響起看淡中國的聲音，美國總統拜登還不顧身份，衝到最前，擔當抹黑中國的先鋒。

拜老頭聲稱收到消息，指中國的經濟十分糟糕，房地產市場瀕於爆破，失業問題異常嚴重，北京正窮於應付，國家領導人習近平近乎無計可施。中國家大業大，你要找一、兩處出岔子的地方，當然可以找到，但即便如是，卻不代表整個經濟的根基已被動搖。正如本欄早前所說，今年7月，內地來港的過夜旅客，人均消費高達港幣6,600元，比新冠疫情爆發前的2019年，上升了12%。以此觀之，內地人的消費力依然強勁，中國經濟仍是穩中向好。

反倒來說是非者，自己卻正受是非纏身。近日，有外國機構發表《全球企業破產報告》，預計在2023年，美國企業的破產宗數將急升47%，全球平均升6%，而中國則是下跌14%。前瞻2024年，美企的破產數目要再升22%，全球平均升10%，中國則升5%。美利堅的表現堪稱「一枝獨秀」，別人要想追趕，恐怕也只能墮在後面吃塵。

今日的美國，大量企業正排隊關門，拜登不管好腳跟下的事情，卻忙着去唱衰別人，真不知是哪門子的心態。都說美國總統一蟹不如一蟹，看來所言非虛。