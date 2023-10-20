馬英九跑到美國演講，卻讓民進黨在台灣炸了鍋，動員府院黨用各種方式怒罵遺憾譴責。一個在綠營口中早已過氣、創下支持度9%紀錄的前總統，到底說了甚麼驚天動地的機密，才讓民進黨玻璃心碎了一地呢？

其實馬英九還真沒說甚麼特別的，就是把我們經常在台灣政論節目上說的，當着老美的面前轉述了一遍；那就是敬告部分美國人，兩岸和平對美國與世界都是有利的，不要故意挑動兩岸神經興風作浪，把台灣變成烏克蘭！

這麼平淡無奇的話，為何會讓民進黨如此忌憚？理由很簡單，民進黨長期對台灣民眾洗腦，要讓台灣人覺得美國爸爸永遠是對的，要把美國當上帝，不要懷疑只能相信。而不僅蔡英文賴清德身體力行，連在野黨想挑戰大位的柯文哲侯友宜郭台銘，也因為怕惹老美不開心，在美國人面前向來也是只敢說好話，關鍵問題提都不敢提。只有已卸任的馬英九無所畏懼，才敢真正說出大實話。

民進黨抨擊馬英九，說他背離台灣民意與中共唱和，還聲稱民進黨持續維持現狀沒有改變；台灣民意難道不是想要和平？台灣人難道不想和大陸和談協商而是想要打仗？民進黨明明丟失海峽中線，還讓解放軍圍島演習成為生活日常，這樣還敢說現狀沒改變，根本就不是裝睡，而是裝死！

民進黨本次選戰最後的主軸，還是押在抗中保台，有美爹保護萬事均安。然而俄烏戰爭老美只敢軍援不敢實際介入參戰，已讓很多台灣人看清了事實的真相。最近以色列與哈馬斯的戰爭，更讓台灣人徹底了解，美國所謂的公平正義全是鬼扯！美國的保證只對以色列爺爺絕對有效，至於亞洲黃種人想獲得同等待遇？還是早點回家洗洗睡吧。