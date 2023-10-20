以巴衝突全面升級，加薩人道危機擴大！隨着以巴雙方傷亡數字愈來愈多，尤其加薩地帶一間醫院遭受轟炸，造成至少700人死亡，以巴互相指控，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯形容事件係屠殺，宣布哀悼3天，並決定取消原定與美國總統拜登喺約旦嘅會面。

拜登相信空襲醫院是由其他人造成，並非以色列所為。以軍發言人則表示，根據情報和現場片段分析，事件應與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）有關，指其一枚發射失敗嘅火箭彈，於飛越加薩上空後斷為兩截，其中一部分墜落醫院附近而造成災難。PIJ發聲明否認，批評以軍嘅指控毫無根據，為逃避大屠殺嘅責任編造胡言，再次嫁禍於人。誰是兇手？看來又係一宗「無頭公案」！

拜登原本希望藉今次中東之行，為以巴衝突斡旋，如今約旦四方峰會因空襲醫院事件而取消，想強調局勢盡在華府掌握之中變得游談無根。而加薩醫院遇襲，拜登又一味偏袒以色列，引來哈馬斯組織不滿！事件更引發回教世界怒火，矛頭直指以色列和美國，伊朗、黎巴嫩、伊拉克、土耳其、約旦等中東國家爆發示威和騷亂，大批示威者衝擊美國和以色列大使館。

拜登此次中東之行被認為係一場政治豪賭，佢強烈支持以色列，又要緩解戰爭對巴勒斯坦平民嘅災難性影響，不正是「以子之矛，攻子之盾」嗎？呢，英國傳媒報道，拜登訪問以色列期間，已私底下對以軍向加薩地面進攻表示支持，這不是講一套做一套嗎？這也就難怪，聯合國安理會近日表決一項有關要求以色列和哈馬斯嘅戰事暫停，以允許人道援助進入加薩嘅決議草案，終因常任理事國美國行使否決權而未獲通過。美國好戰，死性不改！