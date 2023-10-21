世界視線：波蘭大選如所料　反對派創新天地

波蘭於10月15日舉行的大選，執政右翼民粹主義和民族保守主義的「法律與公義黨」雖然仍然得票最多，但僅贏得國會460席中的194席，極右翼政黨「自由與獨立聯盟」大敗，只贏得18席，聯合起來也不足拿231席掌政。相反，3大反對黨包括中間派的「公民聯盟」、中右翼的「第三路線」及「左翼黨」，分別贏得157席、65席及26席，合共248席，佔過半數；3個反對黨派已經承諾一起組新政府掌政。今次選舉有超過74%高投票率，是1989年波蘭政治變天以來最高。根據法例得票最多的法律與公義黨會被授權先嘗試組閣，在其失敗後公民聯盟主席圖斯克可進行組閣。

未來很大機會成功組新政府的圖斯克，在大選中一直被執政極右派標籤為波蘭政壇中歐盟及德國的「奸細」，肯定會推行與歐盟關係緩和及合作的政策，取消前極右政府強調主權對抗德國及歐盟的主張，其實也符合近90%人民支持歐盟的立場，相信更會放棄現政府控制法院及傳媒的措施，藉此希望解凍360億歐元歐盟疫後復甦基金撥款。

在大選前，政府控制的電視台把反對黨的80萬人大集會說成只有16萬人，被網絡及報章大力撻伐，盡失民心。如今預期圖斯克領導的聯合政府旗下的第三路線黨會主導經濟政策，加強照顧全國的弱勢社群如提高老人福利及退休保障，放棄前政府大幅津貼鄉土民眾。而另外旗下的左翼黨，會掌管推行較自由主義的社會政策，放寬人工流產及對性小眾（LGBTQ）的權利。而三黨聯合政府也預期會推行進一步活化自由市場的政策。

目前新政府聲言會進一步加強波蘭對烏克蘭的支持，可能改變早前波蘭政府為了保護波蘭農民的利益而禁止烏克蘭糧食入囗，也會重新考慮現政府宣布不再輸送武器給烏克蘭的立場，轉為「向烏克蘭提供所需的援助以達到勝利」。

不過，現政府先前也制訂法例，追查過去圖斯克掌政期間，支持大量輸入俄羅斯的石油及天然氣，使波蘭嚴重依賴俄羅斯的平價能源。其實波蘭兩大敵對政治陣營都非常反俄，不過圖斯克勝選會使歐盟舒口氣，起碼不會又多個波蘭政府走近匈牙利及斯洛伐克的反歐盟陣營。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻