中美正在商討下月在三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間、兩國元首是否會談之時，巴以之戰爆發。中美對解決這場危機的態度南轅北轍，美國還對中國的立場進行攻訐，這是否會影響兩國元首的會談令人關注。

中國駐美大使館公使徐學淵日前表示，中國歡迎兩國領導人在峰會期間會談，然而這要在一定氛圍下才能夠實現，這涉及美方需要考慮中方的四大核心利益領域，依次是台灣問題、民主與人權、中國的發展道路及其政治經濟制度、中國的發展權。換言之，中美元首峰會能否實現，取決於美方對中國這四大核心利益問題的態度。如果美方還像以往似的，在這四大核心利益問題上和中國過不去、找碴兒乃至打壓遏制，無事生非，搞甚麼「大國競爭」，那麼今次中美元首會面商談就難以實現。

中方公開明確端出這四大核心利益問題，向美方開出條件還是頭一次。中國過往談的較多的是「台灣問題」，最強調台灣問題是中國核心利益的核心，是不可觸碰的紅線，任何國家包括美國在台灣問題上搞搞震、玩手段，都是絕不允許、絕不容忍的！美國在這個問題上多次碰壁。現在，中國又端出了民主與人權、中國的發展道路及其政治經濟制度、中國的發展權，要求美國正視並改正以往錯誤的做法，這正正說明中國和美國交手，反攻美國攻擊愈來愈自信和爭取主動。

中美博弈不能是美國想怎麼玩就怎麼玩，想甚麼時候玩就甚麼時候玩，而是中國要劃出道道，開出條件，訂出框框。美國一直利用所謂「民主與人權」，作為意識形態武器為「和平演變、顏色革命」中國製造輿論，策劃動亂，顛覆中國的政治經濟制度。美國看出中國的發展道路——中國特色社會主義道路，具有強大持久的力量實現中華民族的偉大復興，山姆大叔就要搗亂破壞、試圖剝奪和阻斷中國的發展權也。