都說英國是美國的應聲蟲，一點也不冤枉。眼看美國總統拜登訪問以色列，英國首相辛偉誠也不甘後人，急急跑到特拉維夫獻殷勤，以示「與以色列同在」。美英政客都是同一模子印出來，不僅口氣相同，連演技也一樣，簡直虛偽得令人反胃。更可笑的是，英國外相祁湛明也學美國國務卿布林肯巡迴訪問中東多國，聲稱要防止戰事蔓延，其實無非想阻止這些國家反以。但問題是，美國尚且說服不了阿拉伯國家，英國又何德何能？

中國著名學者高志凱曾在接受英媒訪問時不客氣地指出，英國政府不應該高估自己在全球舞台上的影響力。這句話無疑令英國人難堪，卻是大實話，英國早已不復當年勇，如今只能充當美國的小跟班，連一點獨立自主的味道也沒有，憑甚麼對其他國家指手畫腳？尤其是將自己當成中國的競爭對手，不斷向中國叫囂叫陣，更是可笑不自量。正如高志凱質疑，中英之間能競爭甚麼？中國是最大汽車生產國和最大電動車出口國，並將在電動車生產方面領先全世界，英國能嗎？中國很快將成為全球最大和最重要的半導體生產與研發國家，英國能嗎？中國將成為人工智能革命的領先國家，英國能嗎？

很明顯，英國除了靠過去搶掠殖民地資源而得來的那點家當，再也沒有甚麼東西值得炫耀，更沒有資格與中國競爭。甚至連大英博物館裏面的藏品，也有好幾萬件是從中國搶來的，即使披上一件紳士外衣，也掩蓋不了海盜本質。

如果英國稍為低調一點，也許還不至於惹人討厭，偏偏許多英國人沒有自知之明，總喜歡以居高臨下的姿態干涉別國事務，以致醜態百出，自己不覺得難堪，別人替他們感到丟臉。俄烏戰爭爆發後，英國為美國衝在反俄第一線，以巴再起衝突，英國又緊跟美國全力撐以，它到底還有沒有一點國格和尊嚴？

當然，英國也許並不認為充當美國小跟班是一件丟臉的事，反而為此沾沾自喜。但不可不知，跟車太貼絕對不是甚麼好事，隨時撞得焦頭爛額甚至車毀人亡。這次以巴衝突跟以往不同，以色列濫殺無辜，一旦徹底激怒阿拉伯世界而形成敵愾同仇的局面，美國固然將泥足深陷，英國這種沒落國家更將吃不了兜着走。畢竟英國本身問題一大堆，自顧不暇，根本沒有能力插手中東亂局。