加薩人道災難全面惡化，中部一間醫院竟遭火箭彈炸毀，起碼數百人死亡，舉世震驚。繼俄羅斯起草關於加薩人道問題的決議草案，在聯合國安理會被美國、英國、法國等投下反對票而不獲通過後，巴西提出的停火決議草案，竟然也遭美國一票否決！中國對此表示震驚，其實震驚都不足以形容，美國根本就是助紂為虐，同以色列一樣犯下戰爭罪行！

此草案包括譴責哈馬斯及一切針對平民的暴力行動，敦促各方遵守國際法，持續、充分和不受阻礙地向平民提供基本物資和服務，呼籲撤銷要求平民和聯合國人員撤離加薩北部的命令等。按道理，這完全沒有被否決的理由，事實上，安理會15個成員國中，有12國贊成，俄羅斯和英國棄權，惟最終遭美國一票否決。

本欄昨日提過，美國包庇以色列暴行絕非沒有後果，相反，後果十分嚴重，隨時令美國重蹈911覆轍，再次開啟沒完沒了的反恐夢魘。何況上述草案已譴責了哈馬斯，美國反對的理由究竟是甚麼？很明顯，美國連遮羞布都不要，赤裸裸的有強權無公理，為了盲撐以色列，連僅餘的公信力也斷送。

拜登則繼續為以色列背書，附和以方說法，指加薩醫院被炸，有情報反映「恐怖組織」發射火箭彈偏離目標而誤中醫院。但美國公信力盡喪，這種說法除了G7等盟友不得不支持外，全世界沒有幾人會信。很簡單，如果今次事件並非以色列所為，為何不公開確實證據？更何況，「恐怖組織」發射火箭彈的方向應對準以色列，即使偏離路軌也不可能跌落中部醫院，如此「精準打擊」，除了以色列的先進武器，「恐怖組織」的土炮火箭彈斷難做到。然而在美國撐腰下，西方主流媒體眾口一詞，真相永難大白。