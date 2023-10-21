近年，世界上有好些事情看似奇怪。2018年美國掀起對華貿易戰，相對之下，如今美國仍然比中國強大，照理我方受挫的機會應較大，但現實則不然，這5年下來，美國對華的貿易赤字反倒是擴闊了，甚至有調查顯示，華盛頓政府對中國加徵關稅後，稅款只有一成是轉嫁到華商手上，九成是由美國消費者承擔，以此觀之，這場貿易戰誰勝誰負，已是一目了然。

2021年，美國從阿富汗撤軍，走的時候，塔利班部隊掩殺而至，美軍走得「冇鞋挽屐走」。為甚麼美利堅的所謂「堂堂之陣、正正之旗」，最後如此狼狽？去年俄羅斯以泰山壓頂之勢進兵烏克蘭，當時西方不少情報分析認為，烏軍在48小時內就會潰敗，但現實亦非如此，戰事僵持至今已一年多，雙方互有勝敗，俄軍並未佔得多少優勢。到了今年，過去號稱情報最準確、防守最嚴密的以色列，竟然遭哈馬斯組織突襲，對方一舉射來5,000枚火箭彈，事前卻近乎全無迹象，以國至今，已賠上了一千多條人命作代價。

以上幾個例子，結果都是出乎一般人所料，由此可見，這個年代強者並無絕對優勢，弱者不時還會上演一幕幕的「逆轉勝」。這種現象正好體現出筆者一貫強調的道理，如今不是強者當運的時代，美國長年部署，挖空心思要阻止中國崛起，明顯也是天命不就。且看這兩年來，先是爆發俄烏戰爭，近日又出現以巴大規模衝突。山姆大叔以強者姿態試圖打壓中國，但甫一出手，就處處受縛，使他分身不暇，弄不好，最後非但壓華不成，自己還得焦頭爛額。所謂「與其造勢，不如乘勢」，如今的世運顯然是不利於強者與霸者的一方，故中國要對付老美不難，我方不必搞太多動作，只管翹起腿來，看着對方如何失運便是。