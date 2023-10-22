世界視線：能源協議被質疑　德政府戮力維持

國際貨幣基金組織（IMF）估計2023年德國經濟負增長0.3%，但由於德國國內核電廠於今年4月停止運作，德國急需法國核電供應，更要承受油氣能源入口的高昂價格，估計第4季的工業生產會進一步下跌，有悲觀的估計指德國經濟今年會下跌達1%。由於生產出現停頓致開工不足，有工業界巨頭自嘲說，原來的工業人才不足問題可以得到「紓緩」。

去年9月26日北溪管道遭破壞後，美國及挪威的燃氣價格高到德國及不少歐盟成員國均無法承受，單是去年7至9月，歐盟花在燃氣的開支就高達1,010億歐元，是俄烏戰爭前的249%。如今因為美國液態燃氣供應的建設不足，2024年前無法增加供應，但即使有供應，歐盟多個成員國如德國都難以支付，然而它們80%的天然氣只能靠入口。

更可怕的是，由於中西非的政治局勢動盪，軍事政變頻生，原來西方大財團和政府計劃穿越撒哈拉的油氣管道鋪設以供應歐洲，被迫擱置，結果歐盟估計若要長期依賴液態燃氣供應，還需500億歐元在5年內建成供應港口及供應管道的設施。

去年11月，德國總理紹爾茨親身前往卡塔爾商討，簽下協議由2026年起，卡國每年向德國供應200萬噸液化天然氣，可以提供3%德國每年的能源需求，協議維持15年；對比德國前年從俄羅斯入口，數量雖不算多，但有其重要性，因為價格較美國及挪威的便宜。

不過，由於最近以巴爆發衝突，上述協議又節外生枝。本來早前歐盟內部已經批評德國為何與人權紀錄差的卡塔爾有經貿合作，如今德國政府公開支持以色列打擊哈馬斯組織的反人道行動，更因此被西方多國質疑為何還和卡塔爾這個一直大力支持哈馬斯恐怖主義的國家有能源合作，使德國政府被迫表示考慮是否要擱置這宗能源交易。

然而，德國總理紹爾茨及外交部長貝爾伯克，日前分別會見到訪的卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆，聲言和卡塔爾政府一起打開各種溝通渠道，謀求解決要哈馬斯釋放包括德國公民在內的俘虜問題，製造良好氣氛和關係，保持有利的能源合作。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻