從這段時間的國際變化來看，主宰美國霸權主義與西方勢力的，不是各國的民主政治，而是以色列的猶太人勢力。這不僅是美國為首的G7、五眼聯盟，毫無保留地支持以色列右翼政權對加薩人民的集體懲罰，包括對當地民眾無差別地轟炸，致兒童死者千計，斷水斷糧斷能源供應，置200多萬加薩人民於近乎死路；且在政治表態外，美國與歐洲大國用政府之力來拘捕治罪任何支持巴勒斯坦的示威，乃至舉巴勒斯坦國旗。西方的媒體禁止同情巴勒斯坦的論者、主播在鏡頭前出現，一面倒地只容許以色列的政治宣傳向該國民眾宣播。

這是從軍事、政治到資訊，全面由以色列政府主導的西方政府的表現。烏克蘭戰爭中這樣強制一元化的傾向已開始，但估不到在以色列衝突中，竟然發展至納粹式的白色恐怖階段。以色列猶太人對西方的政治控制表露無遺，歐美政府變成以色列猶太人的棋子！

這樣的情況是不可延續的。一方面，各國群眾都可以循不同的途徑看到加薩的實際情況，半島電視台、今日俄羅斯等公眾電視還是不被猶太人封鎖，電訊的發達到個人媒體普及，讓每個人都可成通訊中心，面對歷史，面對實時的影像。猶太人與西方政府可瞞騙一時，不可能使人看不到真實，看不到這樣的加薩種族滅絕的各種深遠意義。

西方社會必然會隨阿拉伯與其他發展中國家一起，反對西方政府與以色列右翼政權的暴行。以色列內部也有示威反戰，即使他們不同情加薩人民，至少他們亦會了解屠殺暴政只會引發阿拉伯和伊斯蘭教的大反抗。以往在美國霸權強盛之時，美以可把反抗鎮壓，但今次哈馬斯突襲成功，顯示出借助火箭彈、無人機、導彈，只要巴人團結，各方一起攻擊以色列，單是火炮，以色列全境都在打擊之中。

而以軍出擊，2006年黎巴嫩真主黨一役，已打掉了以軍的銳氣。今天不敢進軍加薩，亦顯示出以軍和美國都不相信地面攻擊會順利，反而會陷入泥沼，破壞以軍任何短期攻勢。以色列不能速戰速決迫使巴勒斯坦投降，以國便趨於滅亡。救以色列的便只有兩個方法，一是美軍參戰；二是小型核彈炸巴勒斯坦，例如加薩。不過，兩者的後果便至少是地區大戰，或加速美國霸權崩潰，以色列政權轉變，由聯合國來重劃以色列國境。