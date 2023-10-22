這些天，中東、阿拉伯世界、國際輿情和各方政治勢力、聯合國，都強烈反對及譴責以色列要進攻加薩，造成濫殺無辜、種族屠戮，然而這一切似乎都不能阻止以色列的瘋狂納粹行動。

美國總統拜登日前跑到以色列，和以國總理內塔尼亞胡會談，裝模作樣玩兩手。他一方面支持進攻加薩，消滅哈馬斯；一方面說不要佔領加薩，要搞人道援助。拜登的這兩手，骨子裏是真正支持以色列利用今次機會一勞永逸、「一次性清洗」，幫助以色列趕走巴勒斯坦人，永遠霸佔其土地。但拜登還要裝好人，要表面勸說以色列「不要佔領加薩」，要「人道援助」。然而，已經很強大的以色列根本不買拜登的帳，在拜登到達以色列前夕，加大對加薩的狂轟濫炸，極其兇殘地選擇一座醫院，一次性屠殺了400多名病患、傷者和醫護人員。此舉是向拜登表明，以色列並不配合閣下跑到這裏裝好人，並不配合閣下教我們怎麼做。以色列的轟炸之舉，還讓拜登無法如願到訪約旦展開所謂的四方會談，充當大佬指指點點。今次拜登可謂無功而返。

拜登的灰溜溜、丟面子，以色列毫不在乎，仍按照自己早已定好的計劃行事。繼內塔尼亞胡在拜登訪以前看望要攻打加薩的將士之後，國防部長加蘭特在拜登剛走後即視察以色列南部，向在加薩邊境雲集的士兵表示，地面進攻的命令很快就會下達。加蘭特對士兵說：「我們首先關注的是擊敗哈馬斯。45年來，我一直帶領士兵上戰場。」他說，此仗並非短期戰役，而是要準備長期作戰。這位防長的豪言，早已將拜登的甚麼「不要佔領加薩」當成了屁話。

另一邊廂，拜登回到白宮，立刻又找到了「老子天下第一」的感覺，發表全國電視講話，把哈馬斯和俄羅斯總統普京相提並論，殺氣騰騰的叫喊，美國不能讓黨派、憤怒的政治阻礙履行大國責任，不能讓哈馬斯這類恐怖分子和普京這類獨裁者勝利。拜登以為這樣叫喊就能找回面子。