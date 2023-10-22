美國國防部發布最新中國軍力報告，無非又是渲染威脅論的老調，指中國今年5月已擁有超過500枚用於作戰的核彈頭，到2030年可能超過1,000枚，增加趨勢超出美方預測。此外，報告還詳細列出中國各式導彈的數量，從短程、中程、遠程到洲際導彈，連發射器數量也一一列出，可謂巨細無遺，五角大樓儼然成為中國軍方的義務核數師和代言人。但很明顯，這種報告水分甚多，不是捕風捉影，就是道聽途說，甚至是閉門造車，沒有多少專業參考價值，最大作用就是為五角大樓向國會伸手要錢提供藉口。

地緣局勢持續緊張，中國加強軍事力量是順理成章的事，增加核彈數量也不足為奇，畢竟中國核威懾力遠遠無法與美國相提並論。目前美國最少仍擁有5,000多枚核彈頭，中國還不及其十分之一，到底誰威脅誰？老美不說自己窮兵黷武，到處耀武揚威，反而不斷渲染中國軍事威脅，既無稽也無聊。一個國家年年發表另一個國家的軍力報告，難道不覺得可笑？

不管怎麼說，中國有權提升軍力包括增加核彈頭，以維護自身安全，任何國家都管不着。老美倒是應該好好反省，美國軍費開支不斷膨脹，一個國家就佔了全球將近四成，等於排在其後的10個國家的軍費總和，到底有何目的？靠武力支撐的霸權還能維持多久？早前美國國會「戰略態勢委員會」發表報告，揚言要做好與中國和俄羅斯同時開戰的準備，包括強化傳統作戰能力、加強與盟國的關係，以及加快推進核武現代化。看來老美不僅僅是好戰，簡直狂妄到了極點。

其實，美國外強中乾，實力每況愈下，早已不復當年勇，這些年只能靠發債維持國家運轉，別說同時與中俄兩強作戰，即使單獨對付一國也未必能佔得多少便宜。拜登聲稱美國足夠強大，可以同時支援烏克蘭和以色列，並為此尋求國會批准1,000億美元撥款，不過是打腫臉充胖子，愈是窮兵黷武，霸權衰落愈快。

「國雖大，好戰必亡；天下雖安，忘戰必危。」這是中國古人的教訓，今天依然沒有過時。美國歷史短淺，立國還不到250年，也許無法理解古代智慧，但應該知道盛極而衰的道理。既要圍堵中國，又要應付俄烏戰爭，現在還要介入以巴衝突，美國有此能力嗎？別再自欺欺人了，繼續胡作非為，只能自取敗亡。