當西方世界的目光關注在以色列與哈馬斯的戰事，東方世界匯集在中國大陸的一帶一路峰會之際，台灣政壇仍舊吵鬧不休，2024年大選最有希望的兩大參選人，居然為了椅子是否坐三分之一吵到不可開交，真難以令人相信，這就是未來將領導台灣的人物的格局。

事件肇因於柯文哲隨口對媒體表示，當年他曾拜訪過時任台南市長賴清德，當時賴椅子只坐三分之一，好像非常拘謹。而為了讓深澳電廠過關，擔任行政院長時賴清德也曾拜訪過當時的台北市長柯文哲，尋求支持。而就這樣的兩段話，卻引起軒然大波，綠白兩大陣營為此針鋒相對，基本上不太接受媒體訪問的賴清德，也親自上火線回應。

賴清德稱，會坐三分之一椅子的是李登輝，而李是在面對蔣經國時才會這樣做，他譏刺地說自己並不是李登輝，而柯文哲也沒必要以蔣經國自居，顯然對柯的說法感到忿忿不平。當柯辦想畫下休止符，聲稱重點根本不在椅子坐了幾分之幾時，綠營卻不肯罷休，炮轟：一再說謊就是重點！

椅子坐了幾分很重要嗎？只坐三分之一就代表拘謹，全滿就代表傲慢？爭執這種東西到底有何意義？事實是柯文哲質疑賴清德的關鍵點，在於他為了建造燃煤的深澳電廠去請託柯文哲，而民進黨寧願燃煤燃氣，讓火力發電在台灣能源佔比超過八成，也不肯考慮核能，才是造成今日台灣能源供應體系脆弱，只要一發生天災人禍，隨時可能斷炊的元兇。對於這個最核心的問題，賴清德與綠營卻選擇含糊帶過。原本應該是嚴肅的台灣未來能源發展問題，卻變成了相互指摘誰說謊的嘴炮大戰。套句韓國瑜的名言：我在跟你談大海，你卻回我浴缸？台灣的未來實在令人擔憂。