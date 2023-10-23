中東第一個不確定之勢是以色列會否出兵加薩，出兵之後戰爭是對以軍有利，抑或相反？以軍不攻，卻是不停炮轟加薩，平民死傷增加，且轟炸的對象升級。現時已集中醫院及救援機構，若還不出兵，轟炸加強，加薩的人道危機會惡化。即使稍作開通埃及加薩通道，以色列還在限制，救援物資能進入加薩的只是杯水車薪，200多萬人缺水缺糧缺藥缺電，仍然是不斷惡化的人道危機。

有說美國與歐盟要以色列待人質盡釋後才進侵加薩。美歐可提這樣的要求，依內塔尼亞胡政權的態度，未必重視，反而是進侵加薩的軍事政治因素，才是阻撓以軍即時入侵的最大顧慮，一是巷戰不能速戰速決；二是戰事膠着，以軍死傷眾多。以色列內部政治分歧會驟現，要求和談而非報仇雪恨藉機種族滅絕，便可能成為政治主流，大有機會推翻政權，改組為談判的政府。

美國、歐盟、五眼聯盟之全力支持內塔尼亞胡政權，也是怕在內外壓力下，它會被推倒。但美西方亦怕以色列政府對加薩人民的暴行，會引起國際更大的反感，禍延它們國內的選民支持，其中尤以拜登面對連任選舉的擔憂最大。但是，美國、歐盟等能操作的空間有限，以色列右翼政權並不會聽從美歐的主張，後者強調以色列報復要在國際法的架構內進行，以色列基本上不理會，依然炮轟平民，斷絕糧、水、電，用人道危機來懲罰加薩全體人民，也包括留在加薩的外國人，以色列也一直不准撤離加薩，不管他們的家人和政府的呼籲，美歐一樣是無法可施，可見以色列的強橫。

歐美西方政府之不敢對以色列施加壓力，列強倒被以色列的猶太人牽着鼻子走，委屈順從。這是西方政治在今次危機中暴露出來最令人訝異的政治現實。

看來，以色列最終不敢進侵加薩，而是在加薩和其他佔領區的邊界劃出無人的緩衝區，實質是全面地把佔領區的巴勒斯坦社區隔離封鎖，比現時在加薩施行的監獄式管制更嚴厲。這便不只是殖民管制，而是近乎把巴勒斯坦平民納入一個一個集中營式的隔離監管。以軍不敢與哈馬斯巷戰，便是用推土機來製造國境內的集體監獄，同時用炮火把平民屠殺。這是21世紀的種族監禁、滅絕，在這個過程中，以色列政府也把這個猶太國家關入道德與政治的樊籠裏，與巴勒斯坦人同困於監獄裏。