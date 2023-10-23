作為G7一員，加拿大的杜魯多一直自我感覺良好，甚至狗仗主人勢，比美國更加反華。加拿大日前竟然跑到中國家門口生事，一架CP-140型軍機非法侵入中國釣魚島附屬島嶼赤尾嶼領空，結果遭解放軍攔截，雙方最近距離一度不足5米，嚇得加方落荒而逃。

加方其後還在死撐，聲稱偵察機正在監視東海航道，觀察是否有船隻試圖違反對北韓石油禁運規定，批評中國戰機的行為「危險且鹵莽」、「不可接受」，簡直搞笑。先撩者賤，打死無怨。試問若非加方不遠千里來到中國領空，又豈會發生驚險一幕？中方強力反擊，直斥近年加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，頻繁對中國抵近偵察並挑釁，事實是安理會決議從未授權任何國家以執行決議為由，在他國管轄海空域部署軍力，開展間諜偵察活動。

「抵近偵察」一直是美國刺探情報的慣常伎倆，美國自恃軍事霸權，一直在全世界橫行霸道，各國礙於實力不足，敢怒不敢言。然則今時不同往日，中國國力大幅躍升，加上俄羅斯陷於烏克蘭戰爭，中國軍力排名早已進佔全球第二，僅次於美國。別說加拿大不足掛齒，解放軍連美軍也不怕，過去兩年，美軍被解放軍攔截逾180次，搞得顏面無存。加拿大軍力排名27，不是攞架來丟是甚麼？

做人貴乎自知，國家亦然。加拿大不論軍力還是經濟，都無法跟中國相提並論，偏偏杜魯多就是欠缺自知之明，以為跟在美國後面便高人一等，最後當然是丟人現眼。杜魯多目前民望插水，逾半國民認為他應該下台，尤其跟印度挑起事端，最是灰頭土臉。連印度也擺不平，卻越級挑戰中國，加拿大有此等不自量力的領導人，徒令國家失格。