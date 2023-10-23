歷史上的俄羅斯，文學成就斐然，或許是遺風所及，今日的總統普京脫口而出，也能講出不少具深度意味的說話。這位克里姆林宮的主人留下金句無數，例如：「俄羅斯國土雖大，但沒有一寸是多餘的。」以至「面對領土問題，沒有談判，只有戰爭。」

近日普京接受中國中央電視台訪問，一席話之後，在金句簿上又留下新的印記，他稱讚中國國家主席習近平，是世界公認的領導者之一，不會根據短暫的時勢來做決定，更不會像好些國際政治舞台上的「臨時工」，搔首弄姿一番，就下堂而去。受到普京的影響，或許往後很多人都會用上「臨時工」，來形容美國及西方國家的領袖。

當代西方民主政體最大的弊端，就是欠缺長遠規劃，執政者有的任期只有3、4年，長的也不過是7、8年，下台後，國家的大政與前景便跟自己無關。因此，在他上台的短短幾年間，要麼敷衍塞責，要麼竭澤而漁，所種下的後果，自有繼任人以至再繼任的人去承受，與他再無轇轕。

為甚麼時至今日，美國及西方國家會債台高築？道理很簡單，我的任期只有數年，何不拚命印鈔、拚命發債？既然是未來錢，數目便是無量無邊，不花白不花，反正要還的人不是我，而是幾代之後的子孫。這就是政壇「臨時工」的心態，他們只消盯着眼前的利益，久而久之，美西方世界便釀成大患。

俄羅斯是廣義的西方國家，但俄國人像不少中國人一樣，可能早已看穿了美西方民主制度的弊端，因此莫斯科的政治和選舉模式，跟美、英、法等國不同。俄國在普京帶領下，或許已走出一條另類的民主道路。