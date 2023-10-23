以巴衝突眼看不大打一場難以了結，中共中央政治局委員、外長王毅日前與聯合國秘書長古特雷斯會面，雙方就以巴衝突交換意見。王毅強調「兩國方案」是解決衝突的唯一出路；美國國務卿布林肯早前亦稱美方支持「兩國方案」。惟此方案早已被妖魔化，想要實現可謂荊棘滿途。

兩國方案可以追溯到1974年，聯合國當年提出《巴勒斯坦問題的和平處置》方案，主張以色列與巴勒斯坦建立為兩個政府，在雙方都認可的安全邊界上和平共存。惟民調機構GQR數年前公布調查結果，發現三分之二的巴勒斯坦人承認「長久來說，巴勒斯坦人必須設法收回所有土地、建立一個巴勒斯坦國家」，60%受訪者認為「實際的目標應該是從兩個國家開始，然後再往一個巴勒斯坦國家推進」，以色列政府看到這些數字又豈有不忐忑之理？

以色列著名學者所羅門‧亞維奈里甚至對過去數十年來和平進程總結出以下教訓：「我們以為巴勒斯坦人要兩國方案，但後來發現他們要的是摧毀以色列，因為他們不能/也不會接受任何形式的猶太人民族自決。所有支持奧斯陸進程的人都以為我們討論的是兩個民族運動之間的爭議，而另一方的想法也一樣。我們都錯了！巴勒斯坦人方面認為我們討論的是一個民族運動──巴勒斯坦──和終究必會滅亡的一個殖民帝國主義實體之間的爭議。」用一句簡單的說話來總結以色列人的看法，那就是「巴勒斯坦人認為以巴問題有你無我」。

在以巴雙方根深柢固的「兩個只能活一個」思想影響下，兩國方案過了快近半個世紀，既然在相對和平時期也未能取得共識，何況今天又添一筆血海大仇，要兩國議定邊界和平共存，還得要符合美西方的利益盤算，這真是談何容易。