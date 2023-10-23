自上世紀90年代初蘇聯垮台後，經濟全球化就加快步伐，在過去30多年推動全球生產力大躍進，加速了世界經濟增長。令人意想不到的是，近些年大國之間的關係日益緊張，許多國家開始轉向去全球化，致力建立各自獨立的經濟體系。日前美國國防部發表年度中國軍力報告，就指北京當局看到西方制裁俄羅斯帶來的影響，正努力實現經濟自給自足。

這個看法沒有錯。過去幾年的中美貿易戰，令中國在國際經貿領域的處境愈加惡劣。基於對世界政治大勢的判斷，北京早在2020年已就未來經濟發展作出一項重要的政策指引──構建「國內國際雙循環」，明確表明要加快建立完整的內需體系。可以說，中國之所以追求經濟自給自足，全是拜西方所賜。

一方面，歐美地區的逆全球化聲音在2008年金融海嘯後漸漸成勢；另一方面，隨着中國實力持續上升，歐美國家的國力相對下滑，以美國為首的一些西方國家出於對中國的恐懼，將經濟安全置於經濟利益之上，銳意要與中國脫鈎。北京只能被動回應，尋求進一步的經濟獨立自主政策。

雖然歐美聲言對中國只是去風險，而不是脫鈎，但致力發展本國工業、追求本國產品的自給率，已成為西方經濟發展的新常態。例如歐盟今年3月已提出《關鍵原料法案》，要求強化內部供應鏈。各國都擔心在全球範圍構建生產鏈和供應鏈，會加深本國的脆弱性。但話說回來，經濟基礎決定上層建築。雖然每個國家都希望減少對別國貿易的依賴，可若是自然資源不足，最終也只能跟隨大國走。只有國土面積遼闊、自然資源豐富的國家，才有資格實施保護主義政策。在這一場去全球化的脫鈎戰中，恐怕只有大國可以笑到最後。