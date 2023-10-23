國民黨是否有不當黨產，和青年學子的關係是甚麼？台灣桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣各高中職近日均收到不當黨產處理委員會入校辦理「參與式劇場教師工作坊黨國體制與黨產議題及活動後座談」，立刻引發政治介入校園的疑慮。台灣教育部門解釋，這是為了落實108課綱的「人權教育」課程，將人權議題帶入教學現場，並沒有行政不中立與政治介入的問題。話雖然說得漂亮，但事實就是執政黨要求高中職年輕人研究探討自己的敵對在野黨的黨產問題，顯然希望藉由這種潛移默化，在年輕人心中散播厭惡國民黨的種子，以防他日國民黨重新掌握政權。

近年由於民進黨倒行逆施，做出許多和自己在野時背道而馳的舉措，令愈來愈多年輕人對該黨感到失望，過去高達六、七成支持民進黨的年輕人，現在紛紛轉向，最受年輕人歡迎的是民眾黨的柯文哲，而非民進黨推出的賴清德，這讓民進黨深感憂慮。為了扭轉這種態勢，民進黨除了加強在早已把持的各大專院校學生會的運作外，急忙想將黑手伸到更年輕的階層未雨綢繆，而體現出這種思維的，就是這次的黨產會直接介入校園事件。

高中職年輕人又沒有投票權，花大工夫還落得違反行政中立與政治干預的罵名是否值得呢？事實是過去主導話語權的PTT，已經呈現老化現象，新一代的Dcard或巴哈等論壇，裏面有大量的未成年網友參與，而他們也逐漸影響許多網絡與新聞議題，所以只要能夠洗腦新一代的年輕人，就能確保未來民進黨的繼續執政。

民進黨靠着校園與街頭運動起家，深知掌握年輕話語權的重要性，在野黨若仍只是稍加質詢便算完事，不積極搶攻，未來一定會嘗到苦頭。