美國近期顯得焦慮和不安，似乎都是衝着中國而來，所謂「中國威脅論」，已經令人覺得只要中國打個噴嚏，老美足以大感冒！呢，美國國會一個跨黨派委員會不久前發表報告，主張美軍要假設需同時跟中俄兩個核武強國打仗，又列出八大措施，譬如着手開發新一代導彈防禦武器；又如建議加快發展空中軍機加油能力，以使戰機可在東亞和歐洲之間更機動地調配等。老朽只覺得美國有點神經過敏，自己好戰卻一味把中國擺上枱！

最好笑嘅係，中國月前公布太空人2030年前後登陸月球計劃，老美就宣布要喺2025年底實現載人重返月球目標。阿哥，你咪登月見嫦娥囉，又冇人同你爭，山姆大叔卻對中國抖啖大氣都特別緊張，又指中國登月係對美國威脅。美國喺太空探索方面領先中國久矣，1967年以後，美國先後6次送12名太空人往返月球，係至今唯一實現載人登月嘅國家，中國登月及發展太空探索，講真，仍未及美國，如今亦只係循序漸進而已！其實，印度近年喺太空探索方面亦有長足進步，可是山姆大叔淨係對中國耿耿於懷！

美國國防部釋出最新嘅解密照片，指解放軍軍機過去幾年喺東海和南海嘅脅迫與危險行為急增，近兩年進行咗逾180次攔截。五角大樓呼籲北京停止呢類行動，以避免不必要嘅意外發生。

對於美國嘅指控，中國國防部發言人張曉剛指美方嘅攻擊抹黑，背後有不可告人嘅政治目的，中方堅決反對。事實係美軍艦機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，喺中國周邊海空域長時間、大範圍、高頻度偵察滋擾。中國解放軍只係適當作出警告驅離，老美反而惡人先告狀，認真豈有此理！