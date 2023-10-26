產評：振股市鼠目寸光　揚湯止沸人心慌

施政報告宣布，下調股票印花稅，但幅度只是還原至上次調升前的水平，與市場預期的減幅存在落差，反映港府仍未意識到港股面對嚴重的信心不足問題，沒有把握機會作出展示重大決心提振股市的舉措，讓市場再一次失落而回。如無意外，是次下調股票印花稅，對提振市場氣氛和提升股市競爭力的作用難彰，而檢討股票買賣價差等方案，亦不知何時有定論，遠水難救近火。繼續維持這個頹局，只怕難以吸引投資移民來港，最終似有還無的振興金融業措施，都是「得個吉」，百事難成！

2021年8月，港府無視業界聲音，將股票印花稅由0.1%上調至0.13%。兩年多過去，恒指由加稅前的接近26,000點關，跌至如今處17,000點邊緣，港股「水盡鵝飛」的景象，顯然也無法令港府的股票印花稅收入因上調了稅率而持續增加，皆因印花稅率上調也不足以抵銷交投淡靜的影響，致如今要推翻昨日的我。

市場對於港股「一潭死水」的現象已經沒有多大耐性，本來對於今次港府調整股票印花稅抱有一些期望，冀能藉着暫時豁免徵收，又或徵收單邊稅率，以顯示政策高度重視港股流動性不足的問題，並下決心作出具意義的刺激措施。

可目前看來，港府並沒有認真檢討當日上調股票印花稅之舉的缺失，亦未有正視這期間港股深度積弱的問題，超低迷的市值已超出市場風險因素，必須要有強而有力的措施來提振市場信心，才能扭轉流動性不斷萎縮的「趕客」現象。

如今港府以平衡政府財政收入和股市競爭力為由，選擇僅「還原」稅率，一則下調後的稅率仍高於其他主要金融中心，那又何以能提升股市競爭力？再講，股市交投暢旺，港府的股票印花稅收入才會變得可觀起來，若然政策力度不足以提振市場信心，股市交投依舊不見起色，試問又如何能惠及港府的股票印花稅收入？所謂的「平衡」作用，根本上就是基於錯判形勢，結果注定是徒勞無功。

客觀而論，港股的流動性低迷問題，大刀闊斧削減股票印花稅，是港府決心提振市場信心的一種強烈表態，更多要做的，是提升市場基建和檢討監管制度，比如目前的快速停牌機制，過猶不及又缺乏配套，不利投資者權益，須檢視和優化；且這些年香港新股質素參差，並過於側重在中資企業，缺乏國際及本地優質企業上市，市場風險過度集中，流動性每況愈下，企業估值與市場人氣愈來愈低迷，實非無因。港府繼續揚湯止沸，既無助解決問題，亦只會令港股「病入膏肓」，狂瀾難挽。

新的投資移民計劃，投資選項之一正是股市。問題是，若然港股繼續這個頹勢，如何吸引投資移民來港發展？金融業是香港經濟命脈，新一份施政報告在提升行業競爭力方面，多半是舊聞堆砌，又或是仍停留在煲冇米粥階段，實質進展仍有待觀望，予人的感覺是無助扭轉利淡的市場展望，「遠離港股免招損」的負面形象仍根深柢固留在投資者心中。