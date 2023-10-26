正論：撤辣不湯不水　施政江郎才盡

現屆政府第二份《施政報告》昨日發表，一如既往，特首洋洋灑灑讀了數句鐘，然而突破性措施欠奉。外界早就估計，港府必須出招打救樓市，無奈力度過輕，辣招只減不撤，對激活樓市作用成疑。備受公眾談論的豪派兩萬元鼓勵生育計劃，做總比不做好，惟年輕人不生仔原因眾多，並非單純派錢能夠解決。至於其他措施看似林林總總，但不是拿北部都會區「炒冷飯」，就是連取締劣質劏房都要研究一番，好聽一點說是務實，直接講是江郎才盡，虛應故事！

事前政府已不斷放風，調整辣招和刺激生育是今份《施政報告》重點。果不其然，實施了超過10年的樓市辣招即日起減辣。買樓後3年內賣樓要繳付的額外印花稅，縮短至兩年；買家印花稅及新住宅印花稅稅率減半至百分之7.5；外來人才置業印花稅由「先徵後還」，改為「先免後徵」。無可否認，這些舉措某程度回應了社會訴求，但依然不脫畏首畏尾作風。君不見，由地產業界到行會成員均不斷要求全面撤辣，就算不即時全撤，最起碼也要取消港人3年轉售限制，不應「懲罰」有意買樓收租的市民。無奈現在只是將3年縮減為兩年，其他稅率亦僅是減半，不湯不水。

港官不敢大刀闊斧撤辣，背後原因顯然同中央提倡「房住不炒」有關。問題是，將樓價降至大眾可負擔水平、讓炒風完全絕迹只能是個理想，若在現實中上演，意味香港不僅樓市崩潰，整體經濟同樣崩潰。目前樓市已比去年中的高位回落接近兩成，交易卻異常淡靜，最大原因當然是加息，但心理因素同樣不容小覷。從來樓市愈插水，愈無人敢買樓，外界要求撤辣救市，是希望激活樓市，增加入市誘因，如今撤辣「半天吊」，難怪地產代理並不看好，認為作用不大。

另一房屋施政重點，是當局煞有介事成立「解決劏房問題工作組」，由財政司副司長擔任組長、房屋局局長擔任副組長，並於10個月內研究為劏房環境設定最低標準，取締不符合標準的劣質劏房，回應京官「告別劏房」的期盼。但劏房問題並非始自今日，社會各界對劣質劏房的研究還少嗎？管制劏房租金條例亦早已實施並被轟為無牙老虎，若官老爺有心取締，根本不用研究10個月之久。

顯而易見，取締容易安置難。特首聲稱，已有足夠土地在未來10年興建41萬個公營房屋單位，形容供應高於需求。所謂十年太久，只爭朝夕。10年後特首早就落台，供應是否達標關人個關，更遑論遠水難救近火，無法即時協助劣質劏房戶上樓。港府施政從來都是言語的巨人，行動的侏儒，由此又可見一斑。

事實上，整份《施政報告》並無甚麼宏圖大計，全部瑣瑣碎碎，方方面面似有所觸及，方方面面都有欠深入。說得最多的字眼，可能是「大灣區」，不少政策都是為了讓香港融入內地。誠然，香港優勢所餘無幾，融入大灣區大方向正確，然而，包括發展北部都會區、興建新鐵路新基建、創造若干就業機會之類的措施並非新事，市民早已耳熟能詳，可惜直到今日依然十畫未有一撇，意味這些「大計」都是畫餅充飢，望梅止渴。特首提完又提，了無新意。至於搶人才大計，連越南、老撾、尼泊爾都不放過，難怪令人慨嘆，香港國際化正在褪色。更不必說，股票印花稅加完又減，證明之前的政策失敗。

事前已激起熱議的鼓勵生育計劃，實際內容雖比外界預期豐富，例如即日起每名在港出生合資格新生嬰兒，有二萬元現金獎勵；輪候公屋會快一年，居屋亦預留一成單位予這些家庭，並有一定的稅務優惠。香港生育率全球最低，難得港府大施銀彈，這些嘗試值得肯定。但正如許多年輕家庭表示，現時的社會氛圍根本無法刺激他們的生育意願，特別是子女教育問題最令他們卻步，何況香港競爭激烈、百物騰貴，生養孩子所費不菲，並非一次過派錢可以解決。可以預期，年輕中產家庭響應者稀，最大可能是吸引領取綜援的基層生仔而已。

更不得不提，所有施政都在在需財，錢從何來令人擔心。現時庫房乾塘，賣地收入至今僅達預期的11%，慘不忍睹；而本財政年度首5個月的赤字超過1,300億元，較首4個月的971億元赤字擴大。直至8月底，財政儲備不足7,000億元。究竟如何支撐種種開支，特首並無提及，但財爺早就鬆口表示即將加稅。挖東牆補西牆，結果又是納稅人埋單！