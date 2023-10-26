以巴衝突只有惡化而無緩和之勢，聯合國各國要求立即停火談判，美國一票否決。美國成為以色列軍事和政治的保鏢，維護着以色列的利益。在美國堅持支持以色列之下，聯合國體制便沒法起到抑止戰爭惡化的作用，口誅筆伐也沒用。以色列的代表更可要求聯合國秘書長辭職，因他說出巴勒斯坦受56年的佔領。國際上開始批評以色列凌駕國際法，一如美國一直強調的美國例外；不同的是，以色列的表現是巴勒斯坦每天幾百人包括婦孺，被以軍空襲炸死。

以色列也陷於困境，單是空襲雖可殺掉千百巴勒斯坦平民，滿足以色列的復仇心理，卻打擊不了哈馬斯組織，且國際反應愈來愈負面。美國也被迫公開要求以色列恢復加薩水電糧食供應。以色列不是不想攻入加薩，這幾天已有以色列的特種部隊試圖攻入，卻被哈馬斯擊退，損失坦克、裝甲車和兵員，這似已顯示出哈馬斯守城的強大力量。以軍也似沒法可施，加重空襲作用不大。美軍已派特種部隊到以色列，與以軍合作，但這可給以軍找出破城之法嗎？

以軍不敢展開地面攻勢，對軍中和國內的士氣打擊已大。若在這幾天鋌而走險，大舉入侵，可勝嗎？不勝敗退，士氣打擊更大，國際國內政治壓力會加強，內塔尼亞胡政府能抵擋嗎？

哈馬斯誓死抗爭，巴勒斯坦人困在加薩只有死路一條，別無選擇，反抗以色列的氣勢只會增強。哈馬斯以平民生命來換取以色列的戰敗，以此希望解決長期被佔、種族滅絕的命運，這是以死相搏，以色列平民有否同樣的犧牲精神對抗呢？哈馬斯等為生存而戰，以色列右翼政權表面上是為宗教而戰，底下卻是利益，猶太資本利益，猶太殖民者利益，他們都有退路，大可以再逃難歐美，怎會在以色列死戰呢？

以色列決戰的決心在於地面進侵加薩是否成功，若變苦戰，死傷慘重的話，國內反戰之聲會遽起，國際壓力，包括海外猶太團體的壓力亦會大增。美軍加入，甚至美軍特戰部隊參戰，亦難扭轉劣勢。除非調動烏克蘭的新納粹部隊，可是新納粹主義與猶太復國主義勢不兩立，怎可聯手與巴勒斯坦作戰呢？進侵加薩失敗的話，對以色列右翼政權是死局；但對以色列、巴勒斯坦卻可能轉為活局，且看這幾天以色列加薩之戰發展如何！