美國對於叫停以色列地面進攻加薩作了多次努力而不果，甚感失望。此因在當前形勢下，地面進攻加薩、引發中東大戰、影響美國和中俄的「大國競爭」，不符合總統拜登的苦心布局、戰略安排。

拜登知道，以色列執意要攻打加薩，奪地滅人、報仇雪恨有它的「道理」，但這個道理在美國的戰略大局面前只屬「小道理」，「小道理要服從大道理」、「局部要服從全局」，這個所有政治家、策略家、軍事家都懂的道理，以色列總理內塔尼亞胡就是不睬，非要「以色列優先」，把「美國優先」甩在一邊。然而，拜登政府不甘心！大道理行不通，就弄些「技術性」的「局部性」問題繼續「勸以」。

美國防長奧斯汀日前和以色列防長加蘭特通電話，強調以軍要考慮哈馬斯在加薩建立了一個錯綜複雜的地下隧道網絡，要在這樣一個人口稠密地區作戰取勝非常困難。奧斯汀還講述了2016年和2017年，美國支援庫爾德族部隊、伊拉克政府軍在伊國清除伊斯蘭國勢力如何艱辛作戰的故事。拜登政府憂慮以色列軍隊仍未制訂清楚的軍事途徑實現目標，「至今看不到有一個可以達成的軍事行動計劃」。為此，五角大樓派出一位海軍陸戰隊三星中將赴以色列「提供軍事建議」。

以色列軍方承認，地面進攻加薩的行動因為「戰術和戰略原因」而延遲。美國軍方的「戰術」建議，是以色列必須考慮是使用「精準空襲加特種作戰部隊突襲」的組合，還是「主戰坦克加步兵」的組合進攻加薩，這兩種組合都將造成重大傷亡。現在，在以色列有大約60萬名美國公民，在黎巴嫩有8.6萬名美國公民，美國擔心一旦加薩之戰打起來，黎巴嫩真主黨武裝從北面發動另一條戰線，屆時以、黎兩地近70萬名美國人在劫難逃也。

看來，拜登政府端出「戰術」理由和「美國70萬條人命」理由，還是暫時可以摁住以色列的。