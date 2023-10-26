加拿大政客愈來愈無聊，天天拿中國說事，撒謊、造謠、污衊、抹黑、妖魔化，無所不用其極。君不見，加國外交部日前又危言聳聽，指中國與近期發生的、通過社交網發放虛假訊息和偽造影片，攻擊加拿大政要及議員的行為有關。有何證據？對不起，沒有證據。近年加國政府無數次對中國作出類似指控，甚至聲稱中國干預其歷屆選舉，但沒有一次能夠提供任何實質證據，純屬信口雌黃。

西方政客普遍喜歡撒謊，久而久之儼然形成一種病態，想改也改不了，尤其針對中國的謊言更是無日無之、無奇不有。加拿大政客正是當中的典型，老是無緣無故抹黑中國，在涉疆、涉藏、涉港、涉台等問題上胡說八道。實際上，中加兩國並不存在根本性利益衝突，反而互為主要貿易夥伴，偏偏加拿大政客集體患上被害妄想症，整天疑神疑鬼，歇斯底里。中國人從來沒有干預別國內政的習慣，何況加拿大只是美國的附庸，毫無外交和戰略自主可言，有何值得干預？

最莫名其妙的是，這些年加拿大軍方狐假虎威，經常派遣軍艦和軍機在中國家門口耀武揚威，極盡挑釁之能事。其空軍日前聲稱，一架巡邏機在東海空域遭到中國戰機攔截，「行為攻擊性、不安全和不專業」。

這又是典型的惡人先告狀，如果中國戰機在加拿大附近空域攔截其巡邏機，當然是中方理虧。但現在是加國巡邏機不遠萬里飛到中國家門口挑釁，到底是誰不安全和不專業，難道還需要爭辯？根據中方通報，加拿大這架巡邏機多次侵入中國赤尾嶼領空並抵近中國華東沿海、進入台灣海峽偵察滋擾。在這種情況下，中方戰機只是對其攔截驅離，已經相當克制，換作是俄羅斯，恐怕早就把它打下來了。

加拿大號稱發達國家，其實並沒有多少實力，更沒有多少國際話語權，只是一味討好美國，在一些涉及中國的敏感話題上展示強硬和對抗的姿態，以此博取美國和西方陣營的讚譽。有人開玩笑說，中國一個空軍中隊就可以吊打整個加拿大空軍。雖然有點誇張，但不是無的放矢，以加拿大那點微不足道的軍力，竟敢在中國家門口放肆，簡直是自暴其醜。加拿大無非自恃有大佬撐腰，怕只怕美國正陷入多線作戰，四面受敵，根本無暇東顧，加國政客再不知收斂，遲早吃不了兜着走。