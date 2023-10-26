中南海傳來人事大地震，「失蹤」多時的前外長秦剛、前國防部長李尚福正式被免職。前者早在今年7月已被免去外長職務，上任僅半年多，為史上最短命外長，但仍保留國務委員一職，直到日前才被免去；李尚福今年8月已沒有公開亮相，直到日前一次過被免去防長和國務委員職務，上任防長僅7個月。

很明顯，李尚福所涉事項的性質比秦剛嚴重，才會一次被免除所有職務。外界一直有指他與火箭軍貪腐有關，但中央至今未有確切公布。可圈可點的是，《解放軍報》9月刊登了一篇由中央軍委「改革與編制辦公室」人員撰寫的文章，直指近年查處的腐敗案中，「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因，外界推測文章所指對象為李尚福。至於秦剛，官方最初公布他有健康問題，但外界並不相信，其後有許多其包養情婦的消息傳出。

兩人皆是中央極高層幹部，都是上任不久，連一年也不夠，外界對於他們落馬的第一個聯想，肯定是中央用人不察。他們並非地方小官，而是掌握大量國家機密、主導外交和防務事宜的極高層，在升官前難道沒有考核？沒有起底？沒有考查其私生活、交友圈和品格？剛升職便玩完，未免太兒戲。這在一般商業機構也鮮見，何況堂堂大國。

但另一層意義，則反映中央反腐完全是動真格、零容忍、冇情講，不論官職多高，交情多深，只要違紀違法，統統依法處理，儘管這樣做可能令領導人面目無光。據聞這十年間，單是解放軍便有13,000名軍官被解職，包括近百名高級將領，連原中央軍委副主席郭伯雄、徐才厚均告落馬。在這層意義上看，李尚福落馬不足為奇，只是後繼者若非比白紙更白，落馬肯定陸續有來。