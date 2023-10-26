換任何人當美國總統，此刻都會頭大如斗，過去幾年，華盛頓政府滿腦子盤算，要阻止中國崛起，今天制裁某位北京政府要員，明天又禁止某些高科技產品輸華，不時更挑動台海危機，讓你閒不下來。但所謂「萬法皆空，因果不空」，剃人頭者，往往反過來自己的頭會給人剃了。

如今最閒不來的，不是中國國家領導人，而是華府的所謂「白宮群英」。俄羅斯與烏克蘭戰爭，美國表面上沒有參戰，實際上不停向基輔輸血，猶如無底深潭，早前國防部已提出警告，烏克蘭的戰場消耗太大，華府難以為繼，部分常規武器的庫存近乎罄盡。這邊城門燒得正旺，沒料到那邊的城門又陷於火海，目前以色列集結了數十萬大軍，矢志要進入加薩，清剿巴勒斯坦組織的哈馬斯成員，要是弄不好，隨時會將伊朗和敍利亞捲入戰團，中東將爆發全面戰爭。

烏克蘭有事，就是美國有事；中東有事，亦是美國有事；將來南海、台海不幸爆發大型軍事衝突，華府又聲稱不能置身事外。所謂「十個罌子九個蓋」，試問山姆大叔如何應付得了？

今日世界早已不同往昔，中國崛起的勢頭無可逆轉，甚至缺少了中國合作，單憑老美，根本無法維持世界和平。假如中美兩國協力同心，說不定此刻就能將俄烏和以巴戰爭喝停，華府以至全世界馬上可以解決困窘之境。然而中國不可能跟老美攜手，事關近年華府對付北京着着想往死裏打，既是如此，我還主動幫你，豈不是用熱面去貼冷屁股，得益的是對方，自己卻討個沒意思。過去兩天，本欄都在討論國運，目前的盛運明顯是在中國一方，白宮中人不識天命，妄圖逆勢而行，最終恐怕只會惹來一身腥。