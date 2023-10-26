有移英港人為自己的壽司店在小紅書開設帳戶，引來了大批「黃衞兵」網絡圍攻，狠批她不該來英國，應該到大灣區發財大吉。這宗事件凸顯黃人有批鬥卻無思考，柿子專挑軟的捏，行自以為的公義卻永遠只能是「攻義」。

按照黃衞兵的說法，在小紅書開設帳戶就不該在英國，應到大灣區才是。那麼，英超球隊曼聯去年6月官宣開設小紅書帳戶，一班黃衞兵何以啞了逾一整年？對於英國有運動女裝品牌、珠寶品牌均設有小紅書帳戶，黃衞兵亦是從來沒吠叫過一聲，可見黃衞兵只是一群雙重標準的吠聲之犬。

被批鬥的移英港媽網上自白來到英國展開新生活，創業開設餐廳困難重重，由起初只做外賣至近日開設實體店，聘用的都是移英港人，可說是對移英港人很有義氣了，惟黃衞兵卻玩針對。港媽指如果使用不被喜歡的平台來向不同國籍客人做宣傳便被標籤，這絕對是網絡欺凌。她的回應太溫和了，黃衞兵根本就是一群只識崇洋媚外的腦死亡個案。

黃人黑暴聽信甜言蜜語，以為英國政府推出BNO簽證計劃是要為有移民想法的港人大開方便之門，結果來到「UK園區」才知事實不似預期，面對移英後搵工難、受高通脹之苦，還要被床蝨咬，這班生活中的失敗者不去靜思己過，而是眼見有人移英後竟然撈得好掂，於是將黑暴時期煽動群眾罷買那種套路搬到英國上演，要不是當地法律決不和不法之徒客氣，這班爛人早已提升至另一套路，到實體店替商戶「裝修」了。

黃衞兵沒本事，只攬炒港人，畢竟黃人就是「魚蛋論」的活例證：「我冇，其他人都唔可以有！」上天不但透過「魚蛋革命」點出黃人就是眼紅嫉妒之徒，還藉着後來的移英來懲罰黃人，處處充滿了巧思。