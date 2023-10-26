疫情結束後港人北上消費成風，在剛過去的重陽節假期最後一天，各大口岸都出現返港人龍，港珠澳大橋甚至塞車倒灌珠海。其實近來每逢假期口岸逼爆已是常態，早前就有人提出應延長通關時間、簡化通關手續。港府也一直正面回應，不斷表明會在有需要時與內地協商，延長口岸的通關時間，便利兩地人員往來。不過雷聲大雨點小，迄今不見有任何實質進展。

近日，就連一向親北京的報紙也忍不住大篇幅報道，說在高鐵西九龍站輾轉折騰，體驗「過七關，汗流浹背」的複雜流程，極為不便。實際上，現在過關回內地的手續比疫情前更繁複，首先是多了檢疫要求的「黑碼」，市民每次出入境都要事先填寫申報，對長者而言甚不友善。其次是北上過關嚴查所有行李，以前是大行李過機、小行李抽查，現在是所有行李都要過機，然後再抽查。過關程序多兼麻煩，這一點與粵港澳大灣區融合發展的目標明顯是背道而馳。

橫向比較世界上其他著名的灣區，例如紐約灣區，粵港澳大灣區的特色是有着三個獨立關稅區。這既是優勢，也是劣勢。粵港澳大灣區需要不停過關、填黑碼、查行李，這肯定增加了人、貨流通的成本。如何妥善解決，做到既保留港澳特色，又能便捷快速往來，正正考驗三地政府的智慧。

事實上，粵港澳大灣區能否成功，關鍵在於跨境融合的制度建設，但是現時每逢涉及跨境、兩地政府的問題，往往是拉牛上樹，難得寸進。例如去年8月底新冠疫情肆虐時，港府就一直在爭取與內地「逆向隔離」，但是直至今年初疫情戛然而止，「逆向隔離」頓時變為毋須爭取。不知道今天的便利通關，又會爭取到甚麼時候呢？