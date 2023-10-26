民進黨立委趙天麟與陸籍小三事件曝光，黯然退出立委選舉；台灣行政院副院長鄭文燦疑似攜女開房間影片流傳，還加碼出現摟抱調情照；柯文哲嗆國民黨「逼婚」，侯友宜要柯文哲別三心二意再去鄒家郭家眉來眼去。三件看似不相干的事件，卻擁有同樣的元素。

趙天麟與小三擁吻出遊的照片，顯然只有他自己與陸籍張姓女子才有，媒體會一次得到一大包，絕對與張姓女子脫不了干係。無論是因愛生恨還是恐嚇勒索，從民進黨出奇地並未護短，反倒是幾乎異口同聲地要趙自己檢討知所進退，導致趙宣布退選來看，背後的政治目的可說至為明顯。

鄭文燦雖然用影片年代久遠且經過剪接為自己開脫，但從他並未否認且並沒有駁斥這是偽造而論，幾乎等同於承認影片內容或許並不完整，但基本就是真的。更要命的是，在鄭回應後，網絡上又流傳出他與同一名女子摟抱調情的照片，這可說根本就是公然威脅鄭：我們手上還有更多證據，若不按照我們的意思辦事，就等着看好戲吧！

柯侯的「藍白合」事件看似截然不同，但柯文哲痛斥侯友宜定下最後期限是逼婚，還說這樣就是大黨欺壓小黨，卻忘記10月底的限期是自己陣營的黃珊珊說出的。而侯嘲諷柯一下去鄒家一下又去郭家，明白指控柯文哲表面上在跟國民黨談「婚約」，卻又想着和鄒開蓮、郭台銘「偷情」，要求柯必須展現忠實與誠意。而柯文哲為何能逼得國民黨一再退讓，自己卻幾乎所有條件都不肯放鬆？說穿了也不過就是看準國民黨必須兼顧總統與立委選情，缺了柯文哲這一塊便難以實現政黨輪替所致。

三個不同的事件，卻都是威脅、勒索、偷情，台灣的政治真是令人搖頭。